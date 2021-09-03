政府發言人回覆本報查詢，稱由於這方面的討論涉及市場敏感資料，不便透露有關詳情，僅指3家私募股權投資基金管理機構均管理超過千億港幣的資產，亦在投資「與香港有關連」項目方面有豐富的經驗，有信心這些機構的參與長遠可提升香港的生產力和競爭力。

三家私募股權投資基金管理機構均具備廣闊的視野及跨界別投資能力，每家現時管理超過千億港幣的資產，亦在投資「與香港有關連」項目方面有豐富的經驗，我們有信心這些機構的參與長遠可提升香港的生產力和競爭力。

財政司司長陳茂波表示，3家私募股權投資機構均具備廣闊的視野及跨界別投資能力，現時管理超過千億港元資產，在投資「與香港有關連」項目方面有豐富的經驗。

政府在去年2月接納專家小組的建議，在「未來基金」撥出10%的款項設立有關投資組合，作策略性投資於「與香港有關連」的項目，旨在鞏固香港作為金融、貿易和創科中心的地位、長遠提升香港的生產力和競爭力，同時爭取合理的風險調整回報。

目前未來基金由金管局管理，據外匯基金上半年報告，未來基金的存款於今年6月底為2050億元。

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