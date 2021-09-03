對於進入新專科賽道，林順潮及集團首席策略及投資總監陳永基均表示，其邏輯是先在港收購，建立了優秀的醫生團隊後，才在內地布局。如集團在今年8月20日以1800萬元收購本港一間腫瘤科診所的90%權益，由於腫瘤科事關性命，不論中港病人均希望得到最好治療及藥物，而內地推行「港澳藥械通」，即由內地當局授權在內地使用的香港上市藥物，希瑪已獲批相關資格，若有病人想取得相關藥物集團亦可以幫忙﹔若想獲得治療，亦可以提供本港治療的資料。

林順潮表示，實際上在內地申請開設專科需時及流程很長，但申請一個或多個，需要的時間流程都是一樣，還有更多政策優惠，故集團會在現有基礎上，開拓更多賽道。

他又大讚內地政策「執政為民」，如國家重點推行「近視防止」，集團亦已於8月26日與內地俗稱「OK鏡」（角膜塑形鏡）的鼻祖企業訂立一份協議，雙方成立一間公司開展設計、生產和分銷「OK鏡」為主的兒童近視防控鏡片業務，由集團持有55%權益，將能開拓內地銷售「OK鏡」，捕捉內地矯視市場。

問到未來有興趣的專科，林順潮認為，諸如腸胃肝臟科、婦科、產科等都有很大需求，集團的目標是將香港優秀醫療水平帶到內地，並藉透明的價格等令更多人受惠。

記者：方楚茵

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