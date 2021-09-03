林順潮：半年內希瑪牙科診所將增至超過20間
文章日期：2021年9月3日 17:52
希瑪眼科（3309）主席兼行政總裁林順潮於今日披露五年增長大計，計劃在2025年集團旗下醫院總數達至50間，並在短期通過收併購及自然增長達至20間醫院，同時垂直拓展至其他專科，包括牙科或口腔科、腫瘤科，與理念相近的醫生及診所等合作，進入其他新賽道。至於本港牙科業務發展，他指，希望在6個月內在本港十八區均至少有一間「希瑪牙科」，令總體牙科診所多於20間。
對於進入新專科賽道，林順潮及集團首席策略及投資總監陳永基均表示，其邏輯是先在港收購，建立了優秀的醫生團隊後，才在內地布局。如集團在今年8月20日以1800萬元收購本港一間腫瘤科診所的90%權益，由於腫瘤科事關性命，不論中港病人均希望得到最好治療及藥物，而內地推行「港澳藥械通」，即由內地當局授權在內地使用的香港上市藥物，希瑪已獲批相關資格，若有病人想取得相關藥物集團亦可以幫忙﹔若想獲得治療，亦可以提供本港治療的資料。
林順潮表示，實際上在內地申請開設專科需時及流程很長，但申請一個或多個，需要的時間流程都是一樣，還有更多政策優惠，故集團會在現有基礎上，開拓更多賽道。
他又大讚內地政策「執政為民」，如國家重點推行「近視防止」，集團亦已於8月26日與內地俗稱「OK鏡」（角膜塑形鏡）的鼻祖企業訂立一份協議，雙方成立一間公司開展設計、生產和分銷「OK鏡」為主的兒童近視防控鏡片業務，由集團持有55%權益，將能開拓內地銷售「OK鏡」，捕捉內地矯視市場。
問到未來有興趣的專科，林順潮認為，諸如腸胃肝臟科、婦科、產科等都有很大需求，集團的目標是將香港優秀醫療水平帶到內地，並藉透明的價格等令更多人受惠。
記者：方楚茵
其他報道
指數換馬 恒指跌188點 北水第8日流出 國指一周升幅10個月最大