林順潮指，若希瑪自行在內地開設口腔科或牙科，要走的流程好長，申請時間「無兩年，甚至三至五年」都不行，且亦難直接取得控股權。雖然康健受疫情影響，近一年半錄得虧蝕，但事實上原大股東已做了很多措施減低成本，收窄虧損。而眼科與牙科的客群類近，未來希瑪將與愛康健配合發展，並開拓非關口地區，或在現有醫院或發展中醫院診所加開口腔科，料表現將會好轉。

他又提到謝昔耀原只打算售細股，但欣賞公司的發展，故最終決定出售控股權。謝在簽約前一刻，更猶如嫁女般非常不捨，表示希望能與希瑪「長長久久，一生一世」。

至於這宗交易已將去年配股所得的3.9億元幾乎用清，林順潮表示，今次交易除了可動用原有現金，不少銀行亦一直歡迎公司在有需要時貸款融資，故即時未來仍有併購需要，資金亦不是問題。

記者：方楚茵

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