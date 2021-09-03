希瑪林順潮：不排除數年後愛康健與港牙科業務一併上市
文章日期：2021年9月3日 17:15
著名眼科醫生林順潮旗下的希瑪眼科（3309）今午公佈以3.85億元收購55%的內地牙科品牌愛康健齒科，作為希瑪主席兼行政總裁的林順潮表示，愛康健客源60%來自香港，若非因疫情造成影響，大股東謝昔耀亦不肯割愛一家就快可以IPO的公司的控股權，料在合併後，不排除二至三年，或三至五年將愛康健與港牙科業務一齊上市，地點可考慮香港或內地。公司表示，有望年底前完成交易。
林順潮指，若希瑪自行在內地開設口腔科或牙科，要走的流程好長，申請時間「無兩年，甚至三至五年」都不行，且亦難直接取得控股權。雖然康健受疫情影響，近一年半錄得虧蝕，但事實上原大股東已做了很多措施減低成本，收窄虧損。而眼科與牙科的客群類近，未來希瑪將與愛康健配合發展，並開拓非關口地區，或在現有醫院或發展中醫院診所加開口腔科，料表現將會好轉。
他又提到謝昔耀原只打算售細股，但欣賞公司的發展，故最終決定出售控股權。謝在簽約前一刻，更猶如嫁女般非常不捨，表示希望能與希瑪「長長久久，一生一世」。
至於這宗交易已將去年配股所得的3.9億元幾乎用清，林順潮表示，今次交易除了可動用原有現金，不少銀行亦一直歡迎公司在有需要時貸款融資，故即時未來仍有併購需要，資金亦不是問題。
記者：方楚茵
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