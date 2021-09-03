聯交所：保留隨時將壹傳媒除牌權利
文章日期：2021年9月3日 17:18
壹傳媒（0282）公布，於8月31日接獲聯交所上市科有關復牌指引函件，當中提到，聯交所表示於今年6月17日，要求壹傳媒提供是否保持足夠水平的營運及資產的詳細評估，以保證其持續上市地位，但壹傳媒仍未能提供實質答覆。
函件指出，因為壹傳媒未能刊發2021年度業績，聯交所未能監察該公司的業務活動、經營狀況及財務表現，以評估其是否遵守其在上市規則第13.24條的持續上市責任。而壹傳媒的董事（包括仍對公司有重大影響的前任董事）可能未能履行上市規則第3.08條規定，履行誠信責任及應有技能、謹慎和勤勉行事的責任，以及未能履行第3.09條規定具備個性、品格並證明其具備足夠的才幹。
加上壹傳媒被多個政府部門調查及聲稱涉及的罪行等，聯交所指上述多件事件可能引起壹傳媒是否仍然適合繼續上市的問題。
函件又指出，上市公司停牌超過18個月，則聯交所可能取消其上市地位，而壹傳媒的停牌期限將於2022年12月16日屆滿。倘壹傳媒屆時未能復牌，則上市科將建議上市委員會著手取消其上市地位，並保留聯交所於其認為合適的時候隨時將壹傳媒除牌的權利。
聯交所認為壹傳媒應制定復牌指引，包括根據上市規則刊發所有尚未公布的財務業績及處理任何審計修訂；證明公司已遵守上市規則第13.24條；證明公司的業務及事務於遵守適用法律的情況下進行；證明包括仍對公司有重大影響的任何前任董事及現任董事履行第3.09條的規定，並有能力達到第3.08條載列的責任；及就所有重大資料知會市場，以供公司股東及其他投資者評估公司狀況。
壹傳媒繼續停牌。
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