指數換馬 恒指跌188點 北水第8日流出 國指一周升幅10個月最大
文章日期：2021年9月3日 16:28
恒指科指國指換馬，恒指競價時段前後的點數變動不大，成交則由1346億增至1721億元，（9988）加碼「共同富裕」推低一眾科技股，恒指今早低開67點後全日保持跌勢，高位跌37點，低位跌278點，午後維持高低波幅241點。恒指、科指齊齊連續第2日陰燭。北水連續第8日流出。國指升幅10個月最大。
恒指收市跌188點或0.72%，報25901點，成交金額1720億元，較上日增加0.6%；國指跌49點或0.53%，報9291點。恒生科技指數收報6728點，跌1.07%。
藍籌26隻升，28隻下跌，4隻無升跌。中石化（0386）升3.16%，收報3.92元，是升幅最大的藍籌，藥明生物（2269）升1.58%，收報115.8元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻13點；萬洲（0288）跌3.63%，收報6.11元，是跌幅最大的藍籌。阿里巴巴（9988）跌3.57%，收報164.9元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低85點。
恒生科技指數成份股10隻升，20隻下跌。升幅最大的是汽車之家（2518）收報92.85元，升3.74%；跌幅最大的是新東方在綫（1797）收報5.18元，跌3.72%。
恒指20天線(25860.66點)失而得，科指10天線(6480.86點)升穿20天線(6461.9點)。
北水南下合計淨流出2.13億元，較上日減少65.91%，連續第8日流出，累計流出192.07億元，對上一次連續8日淨流出是2021年7月28日。南水北上合計淨流入70.68億元人民幣，較上日增加37.59%，連續第10日流入，累計流入459.24億元。
一周表現
恒指本周累升1.94%或494點，升幅是2021年8月27日後最大，當時收市升幅為2.25%；本周表現最佳的是阿里健康（0241），累升17.91%，其次為中信（0267）及中石化（0386），分別升15.94%及11.05%。而表現最差的是平保（2318），累跌6.43%，其次為聯通（0762）及比亞迪（1211），分別跌3.51%及3.05%。
國指本周累升3.73%或333點，升幅是2020年11月6日後最大，當時收市升幅為7.56%；本周表現最佳的是快手（1024），累升26.17%，其次為阿里健康（0241）及中信股份（0267），分別升17.91%及15.94%。而表現最差的是恒大（3333），累跌10.76%，其次為中國平安（2318）及恒大物業（6666），分別跌6.43%及3.61%。
科指本周累升6.43%或406點，升幅是2021年8月27日後最大，當時收市升幅為7.25%；本周表現最佳的是新東方在綫（1797），累升27.59%，其次為快手（1024）及汽車之家（2518），分別升26.17%及18.66%。而表現最差的是眾安在綫（6060），累跌1.71%，其次為中芯（0981）及比亞迪電子（0285），分別跌0.82%及升0.29%。
指數換馬股表現
染藍的信義玻璃（0868）收報30.85元，跌0.8%；李寧（2331）收報99.9元，跌0.3%；招商銀行（3968）收報66.05元，無升跌。剔除的交行（3328）收報4.58元，升2.92%。
入國指的李寧（2331）收報99.9元，跌0.3%；京東物流（2618）收報33.85元，跌0.44%。剔除的世茂（0813）收報16.64元，升0.6%；安徽海螺（0914）收報46.3元，升3.23%。
入科指的攜程（9961）收報246元，無升跌；剔除的新東方在線（1797）收報5.18元，跌3.72%。
午後消息股表現
恒大汽車（0708）：恒馳5款車型完成夏季測試。收報7.2元，升8.93%。
希瑪眼科（3309）3.85億人幣收購深圳愛康健。收報8.39元，升7.56%。
中芯國際（0981）伙上海市政府投資692億元設晶圓代工生產線。收報24.05元，升0.42%。
今早及隔晚消息股表現
匯控（0005）祈耀年看好中國中產階級，不擔心「共同富裕」方針。匯控擬長期實施混合辦公模式。匯控收報41.45元，升0.24%。
恒大（3333）傳被大型信託公司催還貸款，旗下債券一度停牌，股價創6年低。恒大見52周低3.87元，收報3.9元，跌4.18%；恒大物業（6666）收報5.6元，跌3.78%；恒騰（0136）收報3.71元，跌0.8%。
滇池水務（3768）：前董事長郭玉梅被調查，內媒：涉嫌嚴重違紀違法。收報1.93元，跌1.03%。
習近平：設立北京證券交易所，深化新三板改革。港交所（0388）收報487.6元，跌2.17%。
中資券商股個別發展，中金（3908）收報20.75元，升3.23%；海通證券（6837）收報7.47元，跌0.53%；中信証券（6030）收報20.35元，無升跌；華泰證券（6886）收報11.92元，升0.51%；中國銀河（6881）收報4.59元，升0.66%；光大證券（6178）收報6.46元，跌0.77%；招商證券（6099）收報12.5元，升0.97%；廣發証券（1776）創52周高，見15.78元，收報15元，跌0.66%；國泰君安（2611）收報11.22元，跌0.53%。
新意網（1686）全年多賺11%，末期股息每股0.194元。收報8.11元，跌0.86%。
東方海外（0316）斥123億元造10艘船舶。收報168.5元，升1.26%。
阿里巴巴（9988）2025年前共投放1000億元推動「共同富裕」。收報164.9元，跌3.57%。
騰訊（0700）再斥1.04億回購21萬股，半個月擲2.8億回購。收報488元，跌1.61%。
融信中國（3301）八月合約銷售跌8.4%。收報4.26元，跌1.39%。
破頂股表現
能源環保股破頂，包括，新天綠色能源（0956）創上市新高，見5.45元，收報5.44元，升5.84%；龍源電力（0916）創上市新高，見17.4元，收報16.12元，升1.77%；中廣核新能源（1811）創上市新高，見5.18元，收報4.98元，升3.75%；北京控股（0392）創52周高，見29.8元，收報29.55元，升1.9%；北控水務（0371）創52周高，見3.39元，收報3.32元，跌0.9%；中國水務（0855）創52周高，見8.61元，收報8.39元，升2.57%；康達環保（6136）創52周高，見0.92元，收報0.91元，升10.98%。
醫藥股破頂，包括，科濟藥業（2171）創上市新高，見48.65元，收報48.6元，升12.24%；興科蓉醫藥（6833）創52周高，見0.73元，收報0.72元，升5.88%。
其他破頂股包括，理想汽車（2015）創上市新高，見121.5元，收報118.5元，跌0.25%；嘉里物流（0636）創上市新高，見27.15元，收報26.8元，升3.08%；栢能集團（1263）創上市新高，見8.37元，收報7.9元，升5.33%；東岳（0189）創上市新高，見28.5元，收報26.65元，跌1.66%；首創置業（2868）創52周高，見2.77元，收報2.77元，無升跌；廣發証券（1776）創52周高，見15.78元，收報15元，跌0.66%；仁天科技控股（0885）創52周高，見0.01元，平上市低位0.01元，收報0.01元，無升跌；世紀睿科（1450）創52周高，見1.4元，收報1.39元，升12.1%；利寶閣（1869）創52周高，見0.42元，收報0.4元，跌2.44%。
破底股方面
破底股包括，易居企業（2048）創上市新低，見1.97元，收報1.97元，跌10.86%；稻草熊（2125）創上市新低，見4.3元，收報4.35元，跌3.33%；朝聚眼科（2219）創上市新低，見9.41元，收報10.2元，升3.24%；喆麗控股（2209）創上市新低，見2元，收報2.08元，跌2.8%；朝雲集團（6601）創上市新低，見4.59元，收報4.62元，跌4.55%；成實外教育（1565）見52周低0.58元，收報0.61元，升1.67%；華置（0127）見52周低2.8元，收報2.81元，跌0.71%；大豐港（8310）見52周低0.122元，收報0.122元，無升跌；恒大（3333）見52周低3.87元，收報3.9元，跌4.18%；原生態牧業（1431）見52周低0.34元，收報0.36元，跌1.37%；冠均國際（1629）見52周低1.93元，收報2.23元，跌46.65%；中策（0235）見52周低0.059元，收報0.06元，跌4.76%。
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