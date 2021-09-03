中國提案遭拒 美國據報將為太平洋海底電纜項目提供資金
文章日期：2021年9月3日 16:16
《路透》引述知情人士報道，太平洋島國密克羅尼西亞聯邦將利用美國一個融資機制來建造一條太平洋海底通信電纜，此前該國拒絕了一項由中國公司牽頭的提案，美國官員認為該提案存在安全威脅。
消息人士指，密克羅尼西亞聯邦將利用美國的資金在其四個州中的兩個州——科斯雷州和波納佩州之間搭建一條線路，複製之前由世界銀行和亞洲開發銀行支持的7260萬美元項目中提議的部分路線。
報道又引述知情人士指，密克羅尼西亞將從美國救援計劃(American Rescue Plan)中提取約1400萬美元。該計劃是美國總統拜登創建的一個機制，用於在國內外分配資金，以應對新冠疫情帶來的健康和經濟影響。
密克羅尼西亞聯邦表示，它致力於向科斯雷州提供光纖連接，並向基里巴斯和瑙魯提供轉接連接。該國沒有直接回答關於美國資金的問題。美國國務院不予置評。
另一位消息人士指，美國資助的電纜可能會連接到HANTRU-1號海底電纜，這是一條主要由美國政府使用的線路，連接到美國太平洋領土關島。
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