消息人士指，密克羅尼西亞聯邦將利用美國的資金在其四個州中的兩個州——科斯雷州和波納佩州之間搭建一條線路，複製之前由世界銀行和亞洲開發銀行支持的7260萬美元項目中提議的部分路線。

報道又引述知情人士指，密克羅尼西亞將從美國救援計劃(American Rescue Plan)中提取約1400萬美元。該計劃是美國總統拜登創建的一個機制，用於在國內外分配資金，以應對新冠疫情帶來的健康和經濟影響。

密克羅尼西亞聯邦表示，它致力於向科斯雷州提供光纖連接，並向基里巴斯和瑙魯提供轉接連接。該國沒有直接回答關於美國資金的問題。美國國務院不予置評。

另一位消息人士指，美國資助的電纜可能會連接到HANTRU-1號海底電纜，這是一條主要由美國政府使用的線路，連接到美國太平洋領土關島。

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