強積金美股遠勝中港股25個百分點 兩者差距創歷史紀錄
文章日期：2021年9月3日 14:42
積金評級（MPF Rating）的最新數據顯示，強積金中港股票基金在8月份表現最差，今年首8個累計錄得5.36%的虧損。美股基金則在首8個月累計錄得20.44%的回報，兩者差距擴大至25.8個百分點，是有史以來最大的差距。
若單計8月份，美股基金錄得回報2.98%，而中港股基金錄得虧損0.36%。
積金評級主席叢川普（Francis Chung）表示，中港股票基金是唯一在8月份單月以及今年首8個月均錄得投資虧損的股票資產類別。全球的其他股票市場尤其是美股的表現持續強勁，進一步放大了中港股市疲弱的表現。
而根據Morningstar的數據，8月份整體強積金錄得0.75%的淨回報，按其分類，美股基金以2.91%的回報為最佳，環球債券基金以0.46%的負回報為最差。而中國及大中華區股票基金跌0.22%，港股基金跌0.07%。
今年首8個月，港股基金累跌4.56%，美股基金則累升20.22%，兩者差距達24.78個百分點，這與積金評級的數據相若。
以個別基金看，東亞的中國追蹤指數基金、匯豐與恒生的國指基金，今年以來均累跌逾13%，是最差的強積金基金。跟隨其後是匯豐與恒生的中國股票基金，與景順的中港股票基金，累跌逾10%。
今年以來表現最好是宏利的歐洲股票基金，累升27%，宏利的北美股票基金累升23%，而匯豐、恒生、信安、東亞的美股或北美基金，均有逾20%回報。
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