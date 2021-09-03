大灣區購物節首日派出1000萬元人幣
文章日期：2021年9月3日 13:00
由阿里巴巴（9988）承辦的首屆大灣區購物節昨日正式開始，據統計，首日參與的消費者已累計搶走總值1000萬元（人民幣，下同）的紅包優惠，第二輪紅包發放時間將之後再公布。而直至22日整個大灣區購物節期間，購物紅包金額將分別有920元、92元、9.2元、0.92元不等。
現時，無論是使用內地還是香港版本的淘寶用戶，只要搜尋並輸入繁體或簡體字「大灣區購物節」，均可立即進入活動頁面，參與商家亦會在活動期間推出各式消費折扣或優惠。據了解，天貓淘寶聯合菜鳥在香港設立智能直發倉庫，並已聯合物流合作伙伴於全港鋪設近2000個自提點，確保在購物節期間超過600萬種商品可享滿額包郵優惠；港澳消費者可在包郵頁面內選購，香港消費者可任意拼單，滿199元就可包郵，澳門消費者單店消費滿49元亦即可包郵。
不過消費者亦須注意，部份商品或因各種出入口規定而不能跨境送港，因此選購前宜先了解清楚。
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