資金繼續一面倒湧向中資電力股；二線光伏、新能源股；資源股等。不過今朝部份股份衝高回落。由於近期升幅相當大，就算稍為回落，現水平入市仍是較難控制風險。

部分「三儍」股轉強，內房和內險都有低位回升都有些動力，中國海外（0688）、中國太平（0966）均升超2%。油股炒落後，3桶油升幅介乎2%至4%。值得一提的是近日天然氣價格急升，純上游煤層氣的亞美能源（2686）由8月下旬至今升了70%，北控（0392）也追落後大升。

醫藥股回升，CRO表現較佳，藥明（2269）、藥明康德（2359）、康成化龍（3759）等升2%至4%。傳統醫藥股也築底回升，中生製藥（1177）和石藥（1093）分別升2.5%及2%。走勢上，中生製藥呈MACD雙底北馳格局，同時執行董事謝炳在場內以每股均價6.66港元增持31.9萬股，涉資約212.5萬港元。增持後，謝炳最新持股數目為1,616,403,124股，持股比例由8.57%上升至8.58%。上一次低位也是謝炳出手增持，沒多久就出現升浪，可以趁低位收集博反彈。

張兆聰

明報首席評論員