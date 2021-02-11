據公告，中芯擬出資佔比不低於51%，而上海市政府指定的投資主體則擬出資佔比不超於25%。而公司將與上海自貿試驗區臨港新片區管委會共同推動第三方投資者完成剩餘出資，後續根據第三方投資者出資情況對各自出資額度及股權比例進行調整。中芯將負責該合資公司的營運及管理。

該項目規劃建設產能為每月10萬片的12英吋晶圓代工生產線項目，並聚焦於提供28納米及以上技術節點的集成電路晶圓代工與技術服務。

中芯指，通過把握臨港自由貿易區發展集成電路行業的戰略機遇期，該項目將滿足不斷增長的市場和客戶需求，推動其業務發展，又認為該項目有利於促進公司擴展生產規模和提升納米技術服務，從而獲得更高回報。

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