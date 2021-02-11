中芯伙上海市政府投資692億元設晶圓代工生產線
文章日期：2021年9月3日 12:21
中芯國際（0981）公布，伙上海自貿試驗區臨港新片區管委會於臨港自由貿易區成立合資公司，將規劃建設產能為每月10萬片的12英吋晶圓代工生產線項目，該項目計劃投資88.7億美元（相當於691.86億港元），合資公司的註冊資本擬為55億美元（相當於429億港元）。
據公告，中芯擬出資佔比不低於51%，而上海市政府指定的投資主體則擬出資佔比不超於25%。而公司將與上海自貿試驗區臨港新片區管委會共同推動第三方投資者完成剩餘出資，後續根據第三方投資者出資情況對各自出資額度及股權比例進行調整。中芯將負責該合資公司的營運及管理。
該項目規劃建設產能為每月10萬片的12英吋晶圓代工生產線項目，並聚焦於提供28納米及以上技術節點的集成電路晶圓代工與技術服務。
中芯指，通過把握臨港自由貿易區發展集成電路行業的戰略機遇期，該項目將滿足不斷增長的市場和客戶需求，推動其業務發展，又認為該項目有利於促進公司擴展生產規模和提升納米技術服務，從而獲得更高回報。
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