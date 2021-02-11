科企拖累大市表現 恒指半日跌142點 曾跌穿20天線 北水淨流入5億
文章日期：2021年9月3日 12:13
美國申領失業金人數降至疫情爆發以來新低，加上內地繼續監管文娛領域、阿里（9988）加碼「共同富裕」，科企拖累大市表現，恒指今早低開67點後，曾跌最多278點，一度窄至高位跌37點，半日高低波幅241點。
恒指半日跌142點或0.54%，報25948點，成交金額783億元；國指跌42點或0.46%，報9298點。恒生科技指數收報6734點，跌0.98%。
藍籌28隻升，27隻下跌，3隻無升跌。中石化（0386）升3.95%，收報3.95元，是升幅最大的藍籌，友邦（1299）升0.76%，收報93.35元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻15點；美團（3690）跌3.55%，收報244.6元，是跌幅最大的藍籌。阿里巴巴（9988）跌3.39%，收報165.2元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低81點。
恒生科技指數成份股7隻升，20隻下跌，3隻無升跌。升幅最大的是阿里健康（0241）收報13.6元，升2.1%；跌幅最大的是美團（3690）收報244.6元，跌3.55%。
恒指曾跌穿20天線(25862.98點)，科指10天線(6481.44點)升穿20天線(6462.19點)，半日下試20天線。
北水南下合計淨流入5.36億元，終止連續7日流出。南水北上合計淨流入74.78億元人民幣，較上日增加45.57%，連續第10日流入，累計流入463.34億元。
匯控（0005）祈耀年看好中國中產階級，不擔心「共同富裕」方針。匯控擬長期實施混合辦公模式。匯控收報41.45元，升0.24%。
恒大（3333）傳被大型信託公司催還貸款，旗下債券一度停牌，股價創6年低。恒大見52周低3.89元，收報3.98元，跌2.21%；恒大見52周低3.89元，收報3.98元，跌2.21%；恒大物業（6666）收報5.69元，跌2.23%；恒騰（0136）收報3.73元，跌0.27%。
滇池水務（3768）：前董事長郭玉梅被調查，內媒：涉嫌嚴重違紀違法。收報1.94元，跌0.51%。
習近平：設立北京證券交易所，深化新三板改革。港交所（0388）收報486.6元，跌2.37%。
中資券商中金（3908）收報20.95元，升4.23%；海通證券（6837）收報7.5元，跌0.13%；中信証券（6030）收報20.35元，無升跌；華泰證券（6886）收報12.24元，升3.2%；中國銀河（6881）收報4.6元，升0.88%；光大證券（6178）收報6.49元，跌0.31%；招商證券（6099）收報12.58元，升1.62%；廣發証券（1776）創52周高，見15.78元，收報15.34元，升1.59%；國泰君安（2611）收報11.32元，升0.35%。
新意網（1686）全年多賺11%，末期股息每股0.194元。收報8.4元，升2.69%。
東方海外（0316）斥123億元造10艘船舶。收報168元，升0.96%。
阿里巴巴（9988）2025年前共投放1000億元推動「共同富裕」。收報165.2元，跌3.39%。
騰訊（0700）再斥1.04億回購21萬股，半個月擲2.8億回購。收報489.4元，跌1.33%。
融信中國（3301）八月合約銷售跌8.4%。收報4.3元，跌0.46%。
破頂股表現
能源、環保相關股破頂，包括，新天綠色能源（0956）創上市新高，見5.45元，收報5.33元，升3.7%；龍源電力（0916）創上市新高，見17.4元，收報16.34元，升3.16%；中廣核新能源（1811）創上市新高，見5.18元，收報4.92元，升2.5%；北京控股（0392）創52周高，見29.8元，收報29.35元，升1.21%；北控水務（0371）創52周高，見3.39元，收報3.36元，升0.3%；中國水務（0855）創52周高，見8.61元，收報8.33元，升1.83%；康達環保（6136）創52周高，見0.92元，收報0.9元，升9.76%；
其他破頂股包括，理想汽車（2015）創上市新高，見121.5元，收報118.1元，跌0.59%；嘉里物流（0636）創上市新高，見27.15元，收報26.8元，升3.08%；栢能集團（1263）創上市新高，見7.89元，收報7.89元，升5.2%；科濟藥業（2171）創上市新高，見45.5元，收報43.45元，升0.35%；東岳（0189）創上市新高，見28.5元，收報27.7元，升2.21%；首創置業（2868）創52周高，見2.77元，收報2.76元，跌0.36%；廣發証券（1776）創52周高，見15.78元，收報15.34元，升1.59%；利寶閣（1869）創52周高，見0.42元，收報0.42元，升2.44%；中信（0267）創52周高，見10.1元，收報10.02元，升2.35%；卓珈控股（1827）創52周高，見2.3元，收報2.21元，升19.46%。
破底股方面
破底股包括，易居企業（2048）創上市新低，見2.03元，收報2.04元，跌7.69%；稻草熊（2125）創上市新低，見4.3元，收報4.38元，跌2.67%；朝聚眼科（2219）創上市新低，見9.41元，收報9.67元，跌2.13%；朝雲集團（6601）創上市新低，見4.6元，收報4.7元，跌2.89%；成實外教育（1565）見52周低0.58元，收報0.6元，無升跌；恒大（3333）見52周低3.89元，收報3.98元，跌2.21%；原生態牧業（1431）見52周低0.34元，收報0.345元，跌5.48%；中策（0235）見52周低0.059元，收報0.061元，跌3.17%。
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