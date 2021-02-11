港元現報7.7725元貶值17點子，曾貶值最多21點子，報7.7729元，亦曾升值最多8點子，報7.77元。

短線拆息方面，隔夜HIBOR跌0.13點子至0.03753%；1星期HIBOR跌0.14點子至0.04018%；2星期HIBOR跌0.33點子至0.04756%。

中長線拆息方面，3個月期HIBOR跌0.14點子至0.14554%；6個月期HIBOR跌0.14點子至0.2475%；12個月期HIBOR跌0.14點子至0.34911%。

美元指數現報92.209貶值0.016點或0.02%。

美元1個月期LIBOR報0.08325%，港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為-0.0172%，終止連續4日擴闊，利差是2021年9月01日後最低，當日差距為-0.0172%。

對上一次終止連續4日擴闊，是2021年8月27日，當日利差報-0.0226%。

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