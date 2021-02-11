財新智庫高級經濟學家王喆表示，8月製造業、服務業景氣度雙雙下降，尤其是服務業受影響更大。市場供給下降，需求承壓，出口亦面臨壓力。就業市場略有收縮，通脹壓力較大。官方公佈的7月宏觀數據低於市場預期，經濟下行壓力仍然較大，完善疫情防控措施、維持就業市場穩定、做好保供穩價工作，仍需各方面統籌兼顧。

疫情反彈影響了服務業的正常生產經營，8月服務業供給、需求出現不同程度收縮。生產指數和新訂單指數16個月以來首次低於榮枯線，其中供給較需求收縮幅度更大。據受訪企業反映，新訂單指數下降的主要原因是疫情及相關防控措施壓制了顧客需求。服務業新出口訂單指數維持在臨界點附近，顯示出口總體保持穩定，部分企業表示海外疫情反撲，抑制了國外客戶需求。

調查顯示，市場對未來一年依然保持樂觀態度，但服務業經營預期指數較7月有所回落，低於該指數長期均值超3個百分點。受訪企業希望疫情能夠快速得到有效控制，從而提振未來的經營業績。

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