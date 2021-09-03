恒指低開67點 下試20天線 科指現黃金交叉 中資券商向上
文章日期：2021年9月3日 09:24
恒指今早低開67點或0.26%，報26022點，成交金額31億元；國指今早低開21點或0.24%，報9319點。恒生科技指數開市報6778點，跌0.34%。
恒指下試20天線(25866.7點)，10天線(25691.5點)正回升。科指10天線(6485.79點)升穿20天線(6464.36點)現「黃金交叉」，指數暫受制於50天線(6994.47點)。
藍籌20隻升，29隻下跌，9隻無升跌。龍湖（0960）升2.91%，報37.1元，是升幅最大的藍籌，友邦（1299）升1.4%，報93.95元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻29點；恒地（0012）跌2.1%，報34.9元，是跌幅最大的藍籌。阿里巴巴（9988）跌1.52%，報168.4元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低36點。
恒生科技指數成份股9隻升，12隻下跌，9隻無升跌。升幅最大的是阿里健康（0241）開市報13.56元，升1.8%；跌幅最大的是快手（1024）開市報86.55元，跌2.04%。
匯控（0005）擬長期實施混合辦公模式。開市報41.15元，跌0.48%。
習近平：設立北京證券交易所，深化新三板改革。港交所（0388）開市報495元，跌0.68%。
中資券商股向上，中金（3908）開市報21.15元，升5.22%；海通證券（6837）開市報7.74元，升3.06%；中信証券（6030）開市報21.05元，升3.44%；華泰證券（6886）開市報12.1元，升2.02%；中國銀河（6881）開市報4.77元，升4.61%；光大證券（6178）開市報6.75元，升3.69%；招商證券（6099）開市報12.66元，升2.26%；廣發証券（1776）創52周高，見15.7元，開市報15.7元，升3.97%；國泰君安（2611）開市報11.5元，升1.95%。
新意網（1686）全年多賺11%，末期股息每股0.194元。開市報8.16元，跌0.24%。
東方海外（0316）斥123億元造10艘船舶。開市報168.1元，升1.02%。
阿里巴巴（9988）2025年前共投放1000億元推動「共同富裕」。開市報168.4元，跌1.52%。
騰訊（0700）再斥1.04億回購21萬股，半個月擲2.8億回購。開市報496.6元，升0.12%。
融信中國（3301）八月合約銷售跌8.4%。開市報4.37元，升1.16%。
破頂股表現
破頂股包括，理想汽車（2015）創上市新高，見120.6元，開市報120.6元，升1.52%；新天綠色能源（0956）創上市新高，見5.16元，開市報5.16元，升0.39%；嘉里物流（0636）創上市新高，見26.15元，開市報26.15元，升0.58%；首創置業（2868）創52周高，見2.77元，開市報2.77元，無升跌；廣發証券（1776）創52周高，見15.7元，開市報15.7元，升3.97%；中國水務（0855）創52周高，見8.19元，開市報8.19元，升0.12%；春泉（1426）創52周高，見3元，開市報3元，升0.33%；華潤電力（0836）創52周高，見20元，開市報20元，升0.4%；上實（0363）創52周高，見12.52元，開市報12.52元，升0.16%。
破底股方面
破底股包括，易居企業（2048）創上市新低，見2.15元，開市報2.15元，跌2.71%。
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