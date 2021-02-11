港股ADR跌151點 夜期低水178點 美期亞股向上
文章日期：2021年9月3日 08:44
美股向上，港股ADR跌151點或0.59%，報25938點，即月恒指夜期跌111點，低水178點，報25912點。
個股ADR普遍向下，騰訊（0700）ADR跌0.72%，折合報492.45元；阿里巴巴（9988）跌2.29%，折合報167.08元；美團（3690）跌1.16%，折合報250.66元；匯控（0005）升0.66%，折合報41.37元；建行（0939）跌0.53%，折合報5.63元。
道期現升0.019%；標期現升0.04%；納期現升0.05%。日股現升0.45%，韓股現升0.54%，澳股現升0.45%。
今日焦點股份可留意：
匯控（0005）擬長期實施混合辦公模式。
習近平：設立北京證券交易所，深化新三板改革。留意港交所（0388）及券商股。
新意網（1686）全年多賺11%，末期股息每股0.194元。
東方海外（0316）斥123億元造10艘船舶。
阿里巴巴（9988）2025年前共投放1000億元推動「共同富裕」。
騰訊（0700）再斥1.04億回購21萬股，半個月擲2.8億回購。
融信中國（3301）八月合約銷售跌8.4%。
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