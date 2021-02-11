標指、納指齊創即市及收市新高 道指升131點
文章日期：2021年9月3日 08:15
美國上周初申失業金人數降至疫情爆發以來新低，市場關注今晚公布的非農數據。美股向上，其中標指、納指連升兩日，兼齊創即市及收市新高，分別高見4545.85點及15380.07點。高盛策略師表示，市場對經濟增長的擔憂有些過頭，從而為周期性資產短期的潛在上漲打開了大門。能源和工業股漲幅居前，科技股表現落後。
道瓊斯工業平均指數收漲131點，升幅0.38%，報35443點。標普500指數收漲12點，升幅0.29%，報4536點。納斯達克綜合指數收漲21點，或0.15%，報15331點。
聯合健康升1.52%，報423.71美元(下同)，是貢獻道指升幅最大的藍籌，貢獻41點，而Visa跌2.58%，報224.18元，拖低道指39點。
科技股方面，蘋果收市報153.65元，升0.74%，谷歌母公司Alphabet收市報2865.74元，跌1.32%，亞馬遜收市報3463.12元，跌0.45%，Facebook收市報375.28元，跌1.77%。
歐洲STOXX 600指數收漲0.32%，報474點。德國DAX指數收漲0.11%，報15840點；法國CAC 40指數漲0.07%，報6763點；英國富時100指數收漲0.2%，報7163點。