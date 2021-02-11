美國上周初申失業金人數降至疫情爆發以來新低，市場關注今晚公布的非農數據。美股向上，其中標指、納指連升兩日，兼齊創即市及收市新高，分別高見4545.85點及15380.07點。高盛策略師表示，市場對經濟增長的擔憂有些過頭，從而為周期性資產短期的潛在上漲打開了大門。能源和工業股漲幅居前，科技股表現落後。