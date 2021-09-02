市場的焦點，似乎普遍集中在今後未成年人，只可以每星期打三日、每日打一個小時機的家長式管教上；又或今後追星已變成奢侈上。然而作為財經人，一則未在市場引起太多波瀾的監管公告，反而更吸引到筆者的眼球：網信辦說要嚴打「金融黑嘴」，慎防有人歪曲解讀經濟政策、唱衰金融市場。問題來了，「黑嘴」，究竟誰來定義？

我認，初看到這公告及其八大要點，第一個感覺是：「即係只准唱好，唔准唱衰啫！」，雖然報喜不報憂是內地常態，但由一個政府部門，白紙黑字地將潛規則寫出來，似乎也太明目張膽吧。嘗試撇開這些偏見，用財經人角度，再次細讀那八個細項，細思這段文字的意思，得出來的結論依然無變：「係，確實係只准唱好，唔准唱衷。」

還記得個多月前，內地摧毀了整個教育培訓產業嗎？當時引起了市場極大的恐慌，還令外資一下子信心全失，結果不但教培股，甚至連各板塊的中概股也一併崩盤，花了好一段時間，由中證監派人向外資出口，才叫穩住市場信心。或許就是這件事，衍生出今次的嚴打「黑嘴」措施。當權者可能會想：明明監管的是教培行業，怎會牽連到其他板塊？肯定是有些不明白國家好意的所謂分析員，胡亂曲解當局整頓教培業的用意，更動搖到投資者對國家的信任，才導致中港股市大跌。於是他們想，如果杜絕了這些「黑嘴」散播不利意見，投資者信心就不會動搖，股市亦不會因國家的好意監管而急跌，從此一切安好，「信政府，唔怕！」。

然而，很多東西，不是你不說，別人就不會想。回溯教培行業事件，當一個已有好幾十年歷史，一向營運正常，更有多間巨頭遠赴海外上市的行業，在國家一聲令下，說散就散，投資者投入的本錢，瞬間暴跌七八成，試問又豈會不引起恐慌？就算沒有「黑嘴」，懂得分析行業政策的人比比皆是，心裡也會有自己的計算；就算不說不寫不微博不抖音，立時悶聲沽貨止蝕也是人之常情，這一樣阻擋不了股市崩盤呀！退後一萬步想，當日是否政令推行太急，只理政治或民生成效，完全忽略了對股市帶來的震盪？又或如索羅斯所言，習大大其實不認識股市運作？又或，國家只要覺得政策方向正確，根本不會理會股市升跌？

「胡評妄議」、「歪曲解讀」、「惡意唱空」，是網信辦羅列「金融黑嘴」的罪狀，但這引伸出的問題是，看法這回事，一百人也可以有一百種不同的看法，是否只是立場與官方不一致，就是「胡評」、「歪曲」、「惡意」？正如一句「我真係恭喜你呀」，有人覺得是衷心祝福，也有人覺得是存心諷刺。同一個數據，樂觀的分析師可能對前景充滿信心，但悲觀的分析師可能看出數字背後的隱憂。甚麼是「胡評」、「歪曲」、「惡意」？官方當然不會給予你一個準確的答案，方便他們隨時「搬龍門」，不過醒目的分析師為了明哲保身，自然就會多看好少唱淡，甚至是不唱淡，於是市場逐漸變成只有一種聲音，人人生活在太平盛世。

不想昧著良心唱好，但又不敢胡亂唱淡，看到別人有些分析與心底看法相近，於是轉載一下吧，原來「毫無立場、不加判斷地轉載搬運境外歪曲解讀中國財經領域熱點的報導評論」，也是「金融黑嘴」的罪狀。這裡用上了「境外」而非「國外」，筆者別有用心地想，大膽推斷香港或許在網信辦眼中，也是歪曲解讀的常客。要知道港股從來不是一個只有一種聲音的市場，資訊自由流通，是作為Perfect Market的先決條件。當市場深度發展，就會衍生出很多主流或非主流的分析及意見；若這些看法只集中在對股市的影響，而忽略了政策推行的因由，就有機會被視為「歪曲解讀」。香港一向被視為不乖的孩子，政治上如此，或許過不了幾年，可能連金融上也如此。

有些資深缸友心想，若果我不是受聘於金融機構，亦非持牌人，純粹拍片放上網剖析財金政策，就算看法是正面抑或負面，也沒有甚麼大不了吧！錯，「金融黑嘴」所針對的「自媒體」帳號，換作港人用語，也就是KOL、Youtuber的專頁及頻道，「惡意唱空或哄抬個股價格」，也屬於擾亂正常市場秩序。同一個問題，誰能證明甚麼是「惡意」？

財金網紅真心看好一隻股份前景，推介前先講明自己持貨，再叫各位支持者「有買貴冇買錯」，算不算是「惡意哄抬」？反過來說，若網紅看淡某股份，表明已先行沽空，再叫大家有貨快放，又算不算是「惡意唱空」？畢竟，網紅並非持牌人，若經過分析後得出如此結論與眾分享，自己又先行入了或沽空些少，又偏偏真的有支持者願意「聽佢之笛」，用真金白銀入市支持，這種「一個願打一個願捱」的講者與聽眾的關係，試問何罪之有？環顧整個過程，重點不在分享看法的方法，也不在於網紅自已有否入市，而是甚麼是「惡意」？證明他或她是否「惡意」的權力，操縱在誰的手上？

說句真心話，這個夏天，港股市場也確實受到很多境外「金融黑嘴」影響。若果真的有監管措施出台，又或者被監管機構調查，股份或板塊受波動，也屬於投資理應承受的政策風險內。然而有些所謂的官媒，對很多行業的狀況根本不熟悉，但就隨意發表些所謂的評論，對各行業說三說四、指手劃腳，干涉別行事務；偏偏因為它們掛著「官」的頭銜，令人深深懼怕其立場，是否與擁有最高決策人的立場無異，於是在恐懼及猜度之間，不同類型的股份均曾受挫，為財金機構添煩添亂。誰才是「金融黑嘴」？誰才是最黑的「金融黑嘴」？相信大家也心裡有數。

羅仕揚

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