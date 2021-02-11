集團截至六月底的全年來自持續經營業務的收入按年升9%至18.74 億元，由客戶對數據中心服務的需求增加所帶動，特別是來自超大規模及雲端客戶的需求。持續經營業務的 EBITDA 按年上升15%至13.6億元，主要因數據中心業務 EBITDA 的增長所帶動。持續經營業務的 EBITDA 利潤率由去年的 69%上升至 73%，主要由於規模經濟及成本效益改善。

集團全年來自數據中心及資訊科技設施業務的收入按年升14%至17.46億元，主要受惠於數據中心業務當中現有超大規模及雲端客戶的持續擴展，以及2019/20 財政年度下半年及 2020/21 財政年度上半年簽訂的新合約的全年貢獻。由於安裝費用下降，來自超低電壓及資訊科技系統業務的收入按年跌29%至1.28億元。

集團的銷售成本按年上升7%至 7.7億元，主要是由於集團的數據中心設施擴展而令折舊費用及營運成本上升所致。由於集團投放更多資源於數據中心服務的銷售及行政工作，經營開支按年上升5%至1.48億元。

集團位於將軍澳的新數據中心MEGA IDC ( TKOTL 131）的第一期將於2022年底落成。位於荃灣的新數據中心 MEGA Gateway ( TWTL 428）將於 2022 年落成。集團亦將於2022年下半年在粉嶺開設第八個數據中心。此設施 MEGA Fanling 已由一間雲端

服務公司全面承租。未來數年新意網的總樓面面積會由現時的 140 萬平方呎擴充至近 300 萬平方呎，當該三個新項目的設施全面啟用後，電力容量將由目前的 70 兆瓦倍增四倍至280兆瓦。

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