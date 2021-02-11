由於中遠海運（1919）間接控制東海海外的超過50%權益，而南通川崎由中遠海運間接持有50%權益，及中遠海運又持有大連川崎36%權益，故屬於關連交易。

東方海外目前預期於每艘船舶交付前，落實為每艘船舶不多於 60%的合約價安排銀行融資，並由公司提供融資擔保，而合約價餘額將由集團內部資源撥付。若未能安排上述銀行融資，則每艘船舶之合約價將全部由集團內部資源撥付，預計內部資源足以滿足此目的。

東方海外今日升2.02%，收報166.4元，成交額2.88億元。

集團指，該項交易符合其十四五發展規劃，其中包括提升船隊運力及鞏固行業第一梯隊的地位。進行該項交易而增加自有船舶數目，將會符合集團長線戰略發展及增長計劃從而應對未來市場需求，亦可得益於船隊結構的優化，並減少對船舶租賃市場的依賴，亦將增加每艘船舶的平均集裝箱箱位，在規模經濟效益下，每艘船舶的集裝箱箱位增加，每個集裝箱的成本亦將隨之降低，從而增強運營成本競爭力。

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