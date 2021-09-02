英國財政部公布，范寧會領導UKIB支持區域增長及應對氣候變化，加快對基礎設施項目的投資，以減少排放並協助提升英國各地水平。UKIB今年6月開業，旨在加快對清潔能源、交通、數碼、水和廢物等領域基礎設施項目的投資。范寧稱，今次是一個獨特的領導機會，期待建立一支傑出的團隊。

UKIB自今年6月開始以臨時形式運作，是政府擁有的新政策銀行，該行正與私營部門和地方政府合作，為綠色工業革命提供融資，並支持全國各地的區域和地方經濟增長。

范寧1989年加入匯豐，2018年2月上任匯豐集團行政總裁，惟任該職位僅18個月便辭任。

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