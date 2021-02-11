阿里巴巴2025年前共投放1000億元推動「共同富裕」
文章日期：2021年9月2日 17:55
據內媒《第一財經》報道，阿里巴巴（9988）已啟動「阿里巴巴助力共同富裕十大行動」，將在2025年前累計投入1000億元，以助力共同富裕。阿里巴巴回應本報查詢，確認有關消息。
據悉，阿里為該行動成立一個專門的常設機構，將圍繞五個方向發展，分別是科技創新、經濟發展、高質量就業、弱勢群體關愛和共同富裕發展基金。
最近，內地政府多次提及「共同富裕計畫」，要求調節過高收入，又鼓勵高收入人群和企業更多回報社會，其後內地企業紛紛響應。
阿里今收報171元，升3.5%。
事實上，自國家主席習近平近日提出「共同富裕」政策後，騰訊（0700）單日捐千億，多家科技巨擘早在「共富」政策公布前已加緊捐獻。近一年美團（3690）、小米（1810）、拼多多（美：PDD）、字節跳動及阿里巴巴創辦人馬雲都捐贈不少款項，本報粗略統計六大科企已合共捐逾2000億港元。
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