據悉，阿里為該行動成立一個專門的常設機構，將圍繞五個方向發展，分別是科技創新、經濟發展、高質量就業、弱勢群體關愛和共同富裕發展基金。

最近，內地政府多次提及「共同富裕計畫」，要求調節過高收入，又鼓勵高收入人群和企業更多回報社會，其後內地企業紛紛響應。

阿里今收報171元，升3.5%。

事實上，自國家主席習近平近日提出「共同富裕」政策後，騰訊（0700）單日捐千億，多家科技巨擘早在「共富」政策公布前已加緊捐獻。近一年美團（3690）、小米（1810）、拼多多（美：PDD）、字節跳動及阿里巴巴創辦人馬雲都捐贈不少款項，本報粗略統計六大科企已合共捐逾2000億港元。

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