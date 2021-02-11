據新聞稿，富途註冊用戶只要於牛牛圈話題專區完成分享留言並於抽獎頁面登記資料，即有機會贏取豐富獎品。期內，新客戶仍可享有一股蘋果（美：AAPL）的迎新優惠、港股證券一世免佣等優惠

在大抽獎活動期內，年滿十八歲且持有有效香港身份證的註冊用戶，只需要簡單3步就有機會贏取大獎，包括開啟富途牛牛APP，點擊進入「牛牛圈」話題專區 ；於左上方「推薦」進入「熱議話題」，在「你最喜歡的投資理財功能和學習投資的方法是什麼？」話題中，撰寫不少於20個中文字或30個英文字的評論；發表後，立即返回活動頁面登記抽獎資料。

富途證券創辦人李華指，富途成立以來一直深受香港投資者的支持，很榮幸可與香港用戶共慶1,500萬用戶這個重要里程碑。未來將繼續突破界限，拓展產品種類，豐富投資方式，將用戶體驗和需求放在第一位。同時，通過引入更多不同背景的用戶、上市公司、獨立股評人進駐牛牛圈。

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