上海粵式火鍋店「撈王」遞表申港上市 集資最多15億
文章日期：2021年9月2日 17:28
上海粵式火鍋連鎖餐廳「撈王」向港交所（0388）遞交上市申請，聯席保薦人包括中金及華泰國際。據路透社旗下IFR引述消息指，集團計劃集資2億美元（約15.56億港元）。
據Frost & Sullivan報告，撈王去年收入及餐廳數量均位列國內粵式火鍋連鎖餐廳的榜首，並佔有1.7%市場份額。集團去年收入達11.24億元（人民幣，下同），較2019年10.94億元升2.7%。
撈王旗下擁有3個自家品牌，包括主品牌、粵式火鍋店「撈王」；迷你火鍋「鍋季」；以及快速休閒餐飲「撈王心靈雞湯」。截至最後實際可行日期，集團在國內25個城市，開設了135家連鎖自營餐廳及在台北開設一家餐廳。
資料顯示，集團去年餐廳顧客人均消費為128.1元，翻枱率每天達2.5次；而餐廳日均銷售額為3.1萬元。
集團指，未來將加強與超市及大型連鎖便利店的線下零售布局，並將於各地餐廳出售即食產品。是次在港上市集資將用於建設2號中央工廠，以及在多地開設新餐廳等業務。
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