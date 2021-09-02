恒指午後跌幅曾擴大至60點，全日高低波幅391點，收市升62點或0.24%，報26090點，成交金額1710億元，較上日減少5.92%；國指升69點或0.75%，報9341點。恒生科技指數收報6801點，升1.61%。

恒指連升4日，累計升682.54點，對上一次連升4日是3月18日。高位見26359.31點，是8月16日26449.71點後最高。今日收市價則是8月16日後收市新高。科指亦連升4日，累計升479.19點，對上一次連升4日是7月14日，今日高見6907.8點，是8月5日6914.53點後最高，收市價，則是8月11日後收市新高。

藍籌30隻升，27隻下跌，1隻無升跌。信義光能（0968）升3.58%，收報18.5元，是升幅最大的藍籌，阿里巴巴（9988）升3.51%，收報171元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻81點；海底撈（6862）跌5.93%，收報31.7元，是跌幅最大的藍籌。友邦（1299）跌1.23%，收報92.65元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低26點。

恒生科技指數成份股23隻升，6隻下跌，1隻無升跌。升幅最大的是新東方在綫（1797）收報5.38元，升15.45%；跌幅最大的是聯想（0992）收報8.35元，跌2%。

恒指企於20天線(25874.53點)之上，科指亦高於20天線(6460.31點)，50天線(7019.7點)前受阻。

北水南下合計淨流出6.26億元，較上日增加438.1%，連續第7日流出，累計流出189.93億元，對上一次連續7日淨流出是7月27日。南水北上合計淨流入51.37億元人民幣，較上日減少33.18%，連續第9日流入，累計流入388.56億元。

午後消息股表現

「ATM」升幅收窄，騰訊（0700）收報496元，升1.56%；阿里巴巴（9988）收報171元，升3.51%；美團（3690）收報253.6元，升0.08%。

穆迪下調內房展望至「負面」，料融資環境持續緊張。內房個別發展，恒大（3333）見52周低3.99元，收報4.07元，跌3.55%；首創置業（2868）創52周高，見2.77元，收報2.77元，升0.36%；華潤置地（1109）收報29.75元，升1.88%。

京東（9618）、建銀投資收購Lagardere Travel Retail 22.3%。收報315元，升1.16%。

今早及隔晚消息股表現

卓悅美容停業，康健（3886）稱作為債權人將適時採取合適措施。收報0.6元，無升跌。

國泰（0293）：會審視未打針員工的職務，以評估其能否繼續獲聘。收報6.55元，跌1.06%。

快手（1024）納入港股通，曾升11%，見近一個月高。收報88.35元，升5.24%。

新意網（1686）今公布業績。收報8.18元，升1.24%。

特步（1368）：預計2025年收入達200億。收報13.66元，跌1.87%。

精英匯（1775）補習天王林溢欣擬自立門戶，曾佔公司三成收入。收報0.48元，無升跌。

富力地產（2777）首8個月銷售收入增5%。收報6.59元，跌2.8%。

數碼通（0315）全年多賺17.4%，派未期息0.155元。收報4.47元，升1.13%。

乘聯會初步數據：8月乘用車零售銷量按年下降13%。汽車股個別發展，吉利（0175）收報28.1元，升1.81%；比亞迪（1211）收報262.2元，升2.26%；華晨中國（1114）收報7.3元，無升跌；廣汽集團（2238）收報8.29元，升9.22%；東風集團股份（0489）收報8.54元，升1.55%；長城汽車（2333）收報34.25元，跌1.01%；北京汽車（1958）收報2.89元，升1.4%；慶鈴汽車股份（1122）收報1.88元，跌3.59%；小鵬汽車（9868）收報158.4元，跌3.47%；五菱（0305）收報1.44元，跌2.04%。

理想汽車（2015）：8月交付9433輛理想ONE，按年增2.48倍。創上市新高，見119.6元，收報118.8元，跌0.17%。

破頂股表現

破頂股包括，李寧（2331）創上市新高，見105.9元，收報100.2元，跌4.75%；新天綠色能源（0956）創上市新高，見5.15元，收報5.14元，升7.08%；嘉里物流（0636）創上市新高，見26元，收報26元，升2.97%；波司登（3998）創上市新高，見6.6元，收報6.41元，升0.47%；科濟藥業（2171）創上市新高，見43.75元，收報43.3元，升10.04%；首創置業（2868）創52周高，見2.77元，收報2.77元，升0.36%；廣發証券（1776）創52周高，見15.1元，收報15.1元，升5.45%；中國水務（0855）創52周高，見8.19元，收報8.18元，升5.41%；仁天科技控股（0885）創52周高，見0.01元，平上市低位0.01元，收報0.01元，無升跌；東方（0018）創52周高，見0.82元，收報0.77元，升14.93%；利寶閣（1869）創52周高，見0.41元，收報0.41元，升13.89%；春泉（1426）創52周高，見3元，收報2.99元，升0.67%；中信（0267）創52周高，見9.85元，收報9.79元，升1.77%；栢能集團（1263）創52周高，見7.65元，收報7.5元，升4.17%。

破底股方面

破底股包括，偉俊集團控股（1013）創上市新低，見0.067元，收報0.084元，升13.51%；中國擎天軟件（1297）見52周低1.05元，收報1.09元，無升跌；華置（0127）見52周低2.8元，收報2.83元，跌0.7%；大豐港（8310）見52周低0.122元，收報0.122元，無升跌；恒大（3333）見52周低3.99元，收報4.07元，跌3.55%；中策（0235）見52周低0.062元，收報0.063元，跌4.55%。

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