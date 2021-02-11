由8月起，顧客可於foodpanda mall選購逾550款屈臣氏店內受歡迎的產品，包括保健和美容、個人護理、嬰幼兒產品及家居日用品等。foodpanda香港董事總經理賴偉昕指，自今年迄今，foodpanda mall的非食品訂單佔比增長超過3倍；是次合作將有助提升雙方的多元化零售渠道、顧客體驗及產品種類。

另外，香港屈臣氏董事總經理李家樂表示，合作計劃由8月推出至今，反應熱烈，顧客大多選購家居急切需要的產品，當中防疫用品、紙品、電話卡、藥品及家庭計劃用品等的銷量尤其顯著。集團期望與foodpanda再加強合作，擴展店舖網絡的服務範圍，並將於年底前提升產品選擇至雙倍。

由即日起至9月30日期間，所有顧客於foodpanda mall內訂購屈臣氏店內的產品滿180元，全單即可享有七折優惠。

記者：周綺琪

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