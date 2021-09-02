羅勛指，各國已超越復蘇週期的初始階段，市場憂慮Delta變種病毒進一步傳播，然而更大風險是通脹壓力並不像大多數觀察人士所認為的那樣只是暫時現象。持續的通脹將導致成本上升和工資縮水，從而拖累公司盈利，導致各國央行提高利率，進而對股市造成負面影響。

還有一種風險是，各國央行對通脹反應過慢，加息過快，從而導致股票的倍數和估值出現修正。此外，如果美國企業稅率按照提案上調至28%，亦將拖累公司盈利預期。

對於變種病毒，羅勛認為，世界各地的疫苗製造商持續努力研究增強疫苗的方法，一些經濟體比其他經濟體需要更長的時間反彈，但整體而言經濟復蘇不會受阻礙，最多只是延長。

美國的通脹數據居高不下，近月公布的數字屢創30年新高，最新7月份的個人消費支出（PCE）物價指數按年升4.2%，核心PCE亦按年升3.6%，自4月以來一直高於3%，而美聯儲的通脹目標是「在一段時間內平均達到2％」。

事實上，此前已有重磅級人物炮轟美聯儲錯判形勢。美國前財長Lawrence Summers上周曾經表示，美聯儲主席鮑威爾在Jackson Hole央行年會上對通脹影響輕描淡寫，是錯判當前的風險。Summers認為，通脹風險比鮑威爾認知到的還要嚴重，美國不會重回疫前通脹溫和的情況。

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