融資來源是穆迪用來評估行業前景三大指標之一，另外兩個指標是銷售和庫存。

去年起中國政府在採取了強力手段來制約房企的負債擴張，包括「三條紅線」要求以及金融機構房地產貸款集中度管理等。此外，不少地方政府近期還在不斷升級樓市限購措施。

另一方面，年初以來包括華夏幸福、藍光發展、中國恆大等債務違約和信用風險事件也加劇了債券市場對房企償債能力的擔憂，同時加大了內房再融資的難度。

穆迪表示，融資受限會影響房企的銷售、流動性、現金流並加劇再融資風險，特別是對財務狀況偏弱的開發商。借款人和投資人會繼續偏好中大型且財務穩健的內房。

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