穆迪下調內房展望至「負面」 料融資環境持續緊張
文章日期：2021年9月2日 15:43
評級機構穆迪發表報告指，中資地產開發商通過境內的銀行、信託貸款以及境外的債券市場進行融資的渠道都在收緊，而且可能在未來6到12個月維持緊張狀態。該行又指，緊張狀態源於監管對房價和對行業槓桿水平的管控，以及對銀行體系在房地產市場上敞口的遏制。該行將內房行業展望從「穩定」下調至「負面」。
融資來源是穆迪用來評估行業前景三大指標之一，另外兩個指標是銷售和庫存。
去年起中國政府在採取了強力手段來制約房企的負債擴張，包括「三條紅線」要求以及金融機構房地產貸款集中度管理等。此外，不少地方政府近期還在不斷升級樓市限購措施。
另一方面，年初以來包括華夏幸福、藍光發展、中國恆大等債務違約和信用風險事件也加劇了債券市場對房企償債能力的擔憂，同時加大了內房再融資的難度。
穆迪表示，融資受限會影響房企的銷售、流動性、現金流並加劇再融資風險，特別是對財務狀況偏弱的開發商。借款人和投資人會繼續偏好中大型且財務穩健的內房。
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