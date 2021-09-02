【選股王】電力設備股走勢佳 東方電氣強勢可吼
文章日期：2021年9月2日 12:21
恒指升19點，收報26047點，成交金額1027億元。港股高開後升至26359點，科技股多反彈，騰訊（0700）一度升破500元，最高見元，快手（1024）獲納入港股通升6.3%，但高位獲利盤較多，科技股升幅大為收窄，尤其是美團（3690）由即日高位回落接近5%。
中央政策拖累科技股，很多股價都已腰斬甚至暴瀉70%以上，政策一再推出但股價已再無反應，沽盤初步耗盡後終出現反彈。但當前未見很特別的利好能支撐持續走高，主要是超賣推動的技術性反彈，到26000點至頸線26800點區域會變得反覆。二線科技股彈升後相對能靠穩，例如互醫股京東健康（6618）和阿里健康（0241）仍貼近高位。
另一走勢較好的是電力設備股，東方電氣（1072）、上海電氣（2727）及哈動（1133）升幅介乎5%至12%。當前最強勢的是東方電氣，事關業績增長強勁，上半年收入升28%至227億元(人民幣。下同)，純利升41.3%至13.5億元。集團上半年新增訂單升33%至344億元，動力強勁，相對於預測市盈率13倍，估值顯得吸引。東方電氣走勢亦對板，雖然波幅較大，但基本上都反覆上揚，可以10天線作為止蝕位，逢低收集。
張兆聰