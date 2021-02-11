恒指半日升19點 科指升1.3% 「ATM」向上 北水轉流入
文章日期：2021年9月2日 12:18
恒指今早高開175點後，曾升最多331點，其後倒跌，低位跌37點，高低波幅369點。科技股支撐大市，科指跑贏恒指。
恒指半日升19點或0.08%，報26047點，成交金額1027億元；國指升51點或0.55%，報9322點。恒生科技指數收報6782點，升1.33%。
恒指曾高見26359.31點，是8月16日26449.71點後最高。科指高見6907.8點，是8月5日6914.53點後最高。
「ATM」向上，騰訊（0700）收報496.6元，升1.68%；阿里巴巴（9988）收報169元，升2.3%；美團（3690）收報255元，升0.63%。
騰訊更曾高見510元，是7月26日512.5元後最高。美團高見267.6元，是7月23日280.8元後最高。
藍籌26隻升，29隻下跌，3隻無升跌。阿里健康（0241）升3.87%，收報13.42元，是升幅最大的藍籌，阿里巴巴（9988）升2.3%，收報169元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻53點；海底撈（6862）跌5.04%，收報32元，是跌幅最大的藍籌。匯控（0005）跌1.32%，收報41.25元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低23點。
恒生科技指數成份股19隻升，10隻下跌，1隻無升跌。升幅最大的是新東方在綫（1797）收報5.2元，升11.59%；跌幅最大的是海爾智家（6690）收報31.05元，跌2.05%。
北水南下合計淨流入10.83億元，暫終止連續6日流出，對上一次連續1日淨流入是2021年8月23日。南水北上合計淨流入33.21億元人民幣，較上日減少56.8%，連續第9日流入，累計流入370.4億元。
新意網（1686）今公布業績。收報8.07元，跌0.12%。
特步（1368）：預計2025年收入達200億。收報13.72元，跌1.44%。
精英匯（1775）補習天王林溢欣擬自立門戶，曾佔公司三成收入。收報0.48元，無升跌。
富力地產（2777）首8個月銷售收入增5%。收報6.7元，跌1.18%。
數碼通（0315）全年多賺17.4%，派未期息0.155元。收報4.44元，升0.45%。
乘聯會初步數據：8月乘用車零售銷量按年下降13%。汽車股個別發展，吉利（0175）收報27.6元，無升跌；比亞迪（1211）收報258.2元，升0.7%；華晨中國（1114）收報7.3元，無升跌；廣汽集團（2238）收報7.77元，升2.37%；東風集團股份（0489）收報8.43元，升0.24%；長城汽車（2333）收報33.95元，跌1.88%；北京汽車（1958）收報2.86元，升0.35%；慶鈴汽車股份（1122）收報1.92元，跌1.54%；小鵬汽車（9868）收報156.2元，跌4.81%；五菱（0305）收報1.45元，跌1.36%。
理想汽車（2015）：8月交付9433輛理想ONE，按年增2.48倍。收報116.5元，跌2.1%。
破頂股表現
破頂股包括，李寧（2331）創上市新高，見105.9元，收報101.1元，跌3.9%；新天綠色能源（0956）創上市新高，見5.09元，收報5.07元，升5.63%；波司登（3998）創上市新高，見6.6元，收報6.4元，升0.31%；首創置業（2868）創52周高，見2.77元，收報2.77元，升0.36%；中信（0267）創52周高，見9.85元，收報9.81元，升1.98%；中信股份（0267）創52周高，見9.85元，收報9.81元，升1.98%；栢能集團（1263）創52周高，見7.55元，收報7.41元，升2.92%；包浩斯（0483）創52周高，見1.13元，收報1.05元，升8.25%；卓珈控股（1827）創52周高，見1.7元，收報1.64元，升19.71%；華潤電力（0836）創52周高，見19.76元，收報19.36元，升4.65%；海昌海洋公園（2255）創52周高，見1.49元，收報1.45元，升5.07%；上實（0363）創52周高，見12.52元，收報12.5元，升0.81%。
破底股方面
破底股包括，偉俊集團控股（1013）創上市新低，見0.067元，收報0.073元，跌1.35%；中國擎天軟件（1297）見52周低1.05元，收報1.08元，跌0.92%；恒大（3333）見52周低4元，收報4.01元，跌4.98%；中策（0235）見52周低0.062元，收報0.064元，跌3.03%。
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