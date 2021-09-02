市監局等部門約談滴滴、美團出行等網約車平台 要求整改
文章日期：2021年9月2日 11:24
中國交通運輸部公佈，昨日上午會同中央網信辦、工業和信息化部、公安部、國家市場監管總局等交通運輸新業態協同監管部際聯席會議成員單位，對T3出行、美團出行、曹操出行、高德、滴滴出行、首汽約車、嘀嗒出行、享道出行、如祺出行、陽光出行、萬順叫車等11家網約車平台公司進行聯合約談。
約談指出，近期，部分平台公司通過多種營銷手段，惡性競爭，並招募或誘導未取得許可的駕駛員和車輛「帶車加盟」，開展非法營運，擾亂公平競爭市場秩序，影響行業安全穩定，損害司乘人員合法權益。
要求，各平台公司要檢視自身存在的問題，立即整改不合規行為，共同維護公平競爭的市場秩序，共同營造網約車行業規範健康發展的良好環境。五項要求包括，堅守依法合規經營底線；維護公平競爭市場秩序；保障司乘人員合法權益；落實安全穩定主體責任；及保障用戶信息和數據安全。
各平台公司表示，將按照約談要求，全面查找存在的問題和安全穩定風險隱患，紮實做好整改工作，維護公平競爭的市場環境，並立即停止新增不合規車輛和駕駛員，加快推進既有車輛和駕駛員合規化進程，依法合規開展經營，促進網約車行業規範健康持續發展。
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