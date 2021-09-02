約談指出，近期，部分平台公司通過多種營銷手段，惡性競爭，並招募或誘導未取得許可的駕駛員和車輛「帶車加盟」，開展非法營運，擾亂公平競爭市場秩序，影響行業安全穩定，損害司乘人員合法權益。

要求，各平台公司要檢視自身存在的問題，立即整改不合規行為，共同維護公平競爭的市場秩序，共同營造網約車行業規範健康發展的良好環境。五項要求包括，堅守依法合規經營底線；維護公平競爭市場秩序；保障司乘人員合法權益；落實安全穩定主體責任；及保障用戶信息和數據安全。

各平台公司表示，將按照約談要求，全面查找存在的問題和安全穩定風險隱患，紮實做好整改工作，維護公平競爭的市場環境，並立即停止新增不合規車輛和駕駛員，加快推進既有車輛和駕駛員合規化進程，依法合規開展經營，促進網約車行業規範健康持續發展。

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