港元拆息普遍向上 1個月HIBOR連升2日
文章日期：2021年9月2日 11:16
港元拆息普遍向上。與樓按相關的一個月HIBOR連升2日，升0.21點子至0.06821%。
港元現報7.7748元升值21點子，曾貶值最多6點子，報7.7775元，亦曾升值最多23點子，報7.7746元。
短線拆息方面，隔夜HIBOR升0.21點子至0.03881%；1星期HIBOR升0.29點子至0.04161%；2星期HIBOR升0.29點子至0.05089%。
中長線拆息方面，3個月期HIBOR跌0.11點子至0.14696%；6個月期HIBOR升0.14點子至0.24893%；12個月期HIBOR升0.14點子至0.35054%。
美元指數現報92.506升值0.057點或0.06%。
美元1個月期LIBOR報0.0825%，港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為-0.0143%，連續4日擴闊，利差是2021年8月20日後最高，當日差距為-0.0132%
對上一次連續4日擴闊，是2021年8月18日，當日利差報-0.0103%。
其他報道
馬斯克：特斯拉跑車Roadster的發貨時間將延遲至2023年