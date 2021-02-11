港元現報7.7748元升值21點子，曾貶值最多6點子，報7.7775元，亦曾升值最多23點子，報7.7746元。

短線拆息方面，隔夜HIBOR升0.21點子至0.03881%；1星期HIBOR升0.29點子至0.04161%；2星期HIBOR升0.29點子至0.05089%。

中長線拆息方面，3個月期HIBOR跌0.11點子至0.14696%；6個月期HIBOR升0.14點子至0.24893%；12個月期HIBOR升0.14點子至0.35054%。

美元指數現報92.506升值0.057點或0.06%。

美元1個月期LIBOR報0.0825%，港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為-0.0143%，連續4日擴闊，利差是2021年8月20日後最高，當日差距為-0.0132%

對上一次連續4日擴闊，是2021年8月18日，當日利差報-0.0103%。

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