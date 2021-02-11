藍籌31隻升，20隻下跌，7隻無升跌。美團（3690）升3.95%，報263.4元，是升幅最大的藍籌，同時，亦是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻72點；中海油（0883）跌3.02%，報7.7元，是跌幅最大的藍籌。友邦（1299）跌1.87%，報92.05元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低39點。

恒生科技指數成份股27隻升，1隻下跌，2隻無升跌。升幅最大的是快手（1024）開市報90元，升7.21%；跌幅最大的是聯想（0992）開市報8.48元，跌0.47%。

恒指高於20天線(25880.19點)，上試50天線(26804.54點)；科指同樣上試50天線(7020.16點)。

「ATM」向上，騰訊（0700）開市報499元，升2.17%，是7月26日512.5元後最高；阿里巴巴（9988）開市報170元，升2.91%；美團（3690）開市報263.4元，升3.95%。

新意網（1686）今公布業績。無成交，報8.08元。

特步（1368）：預計2025年收入達200億。開市報14.2元，升2.01%。

精英匯（1775）補習天王林溢欣擬自立門戶，曾佔公司三成收入。無成交，報0.48元。

富力地產（2777）首8個月銷售收入增5%。開市報6.84元，升0.88%。

數碼通（0315）全年多賺17.4%，派未期息0.155元。開市報4.44元，升0.45%。

乘聯會初步數據：8月乘用車零售銷量按年下降13%。汽車股個別發展，吉利（0175）開市報28.2元，升2.17%；比亞迪（1211）開市報260元，升1.4%；華晨中國（1114）無成交，報7.3元；廣汽集團（2238）開市報7.63元，升0.53%；東風集團股份（0489）開市報8.5元，升1.07%；長城汽車（2333）開市報35元，升1.16%；北京汽車（1958）開市報2.86元，升0.35%；慶鈴汽車股份（1122）無成交，報1.95元；小鵬汽車（9868）開市報160.2元，跌2.38%；五菱（0305）開市報1.47元，無升跌。

理想汽車（2015）：8月交付9433輛理想ONE，按年增2.48倍。開市報119元，無升跌。

破頂股表現

破頂股包括，李寧（2331）創上市新高，見105.9元，開市報105.9元，升0.67%；包浩斯（0483）創52周高，見1.05元，開市報1.05元，升8.25%。

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