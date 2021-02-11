港股ADR升202點 夜期高水91點 美期亞股普遍向下
文章日期：2021年9月2日 08:43
美股個別發展，港股ADR升202點或0.77%，報26231點，即月恒指夜期升193點，高水91點，報26119點。
個股ADR普遍向上，騰訊（0700）ADR升2.8%，折合報502.1元；阿里巴巴（9988）升1.97%，折合報168.45元；美團（3690）升3.08%，折合報261.2元；匯控（0005）跌0.76%，折合報41.48元；建行（0939）升0.27%，折合報5.69元。
道期現跌0.15%；標期現跌0.07%；納期現跌0.01%。日股現升0.17%，韓股現跌0.37%，澳股現跌1.03%。
今日焦點股份可留意：
新意網（1686）今公布業績。
特步（1368）：預計2025年收入達200億。
精英匯（1775）補習天王林溢欣擬自立門戶，曾佔公司三成收入。
富力地產（2777）首8個月銷售收入增5%。
數碼通（0315）全年多賺17.4%，派未期息0.155元。
乘聯會初步數據：8月乘用車零售銷量按年下降13%。
理想汽車（2015）：8月交付9433輛理想ONE，按年增2.48倍。
其他報道