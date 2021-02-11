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港股ADR升202點 夜期高水91點 美期亞股普遍向下

文章日期：2021年9月2日 08:43

美股個別發展，港股ADR升202點或0.77%，報26231點，即月恒指夜期升193點，高水91點，報26119點。

個股ADR普遍向上，騰訊（0700）ADR升2.8%，折合報502.1元；阿里巴巴（9988）升1.97%，折合報168.45元；美團（3690）升3.08%，折合報261.2元；匯控（0005）跌0.76%，折合報41.48元；建行（0939）升0.27%，折合報5.69元。

道期現跌0.15%；標期現跌0.07%；納期現跌0.01%。日股現升0.17%，韓股現跌0.37%，澳股現跌1.03%。

今日焦點股份可留意：

新意網（1686）今公布業績。

特步（1368）：預計2025年收入達200億。

精英匯（1775）補習天王林溢欣擬自立門戶，曾佔公司三成收入。

富力地產（2777）首8個月銷售收入增5%。

數碼通（0315）全年多賺17.4%，派未期息0.155元。

乘聯會初步數據：8月乘用車零售銷量按年下降13%。

理想汽車（2015）：8月交付9433輛理想ONE，按年增2.48倍。

 

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