ADP報告顯示美國8月新增就業遜預期，製造業擴張加速，但供應鏈瓶頸仍未消除。美股個別發展，道指連跌3日，累計跌143.27點，是8月19日最長跌浪；標指連續第2日陰燭；納指則高見15379.5點，創即市新高，同時亦創收市價計新高。另外，OPEC+維持每月增產40萬桶/日的時間表不變，油價變動不大，紐約期油升0.1%，布蘭特期油跌0.1%。