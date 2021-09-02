美股個別發展 道指連跌3日 納指則創新高 道指收跌48點
文章日期：2021年9月2日 08:15
ADP報告顯示美國8月新增就業遜預期，製造業擴張加速，但供應鏈瓶頸仍未消除。美股個別發展，道指連跌3日，累計跌143.27點，是8月19日最長跌浪；標指連續第2日陰燭；納指則高見15379.5點，創即市新高，同時亦創收市價計新高。另外，OPEC+維持每月增產40萬桶/日的時間表不變，油價變動不大，紐約期油升0.1%，布蘭特期油跌0.1%。
道瓊斯工業平均指數收跌48點，跌幅0.14%，報35312點。標普500指數收漲1點，升幅0.04%，報4524點。納斯達克綜合指數收漲50點，或0.33%，報15309點。
Caterpillar跌1.38%，報207.96美元(下同)，是拖累道指跌幅最大的藍籌，拖低19點，而salesforce升1.15%，報268.32元，貢獻道指20點。
科技股方面，蘋果收市報152.51元，升0.44%，谷歌母公司Alphabet收市報2904.31元，升0.35%，亞馬遜收市報3479元，升0.23%，Facebook收市報382.05元，升0.7%。
歐洲STOXX 600指數收漲0.48%，報473點。德國DAX指數收跌0.07%，報15824點；法國CAC 40指數漲1.18%，報6758點；英國富時100指數收漲0.43%，報7149點。