一通於2004年由宓光輝及其胞妹宓港燕創辦，2007年開始市場莊家活動業務，翌年進一步擴大至網上經紀業務，目前主要業務為於香港從事在線折扣經紀；證券融資；市場莊家活動；配售及包銷；及就機構融資提供意見。

於今年年3月底止，一通投資者有6.65萬個客戶賬戶，當中3.34萬個為活躍賬戶，佔客戶賬戶總數約50.3%；期內為客戶配對及執行的交易總數為723萬筆，按年增10.7%平均每交易日有29275筆交易，增11%。

不過，截至2019年、2020年及2021年3月底止年度，經紀業務產生的收益分別為約8560萬元、7280萬元及6850萬元，相當於年度總收入約58.6%、56.4%及29.9%，經紀業務收益比例顯著下跌。

一通計劃將上市集資所得用於擴大證券保證金融資及新股貸款業務。英高為獨家保薦人。

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