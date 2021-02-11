特步：國策、國潮復興利好主品牌收入 目標5年內年收入200億人幣
文章日期：2021年9月1日 19:41
內地體育用品股特步國際（1368）今日舉行「五五規劃」發布會，集團主席兼行政總裁丁水波於會上指，受惠於國家政策及國民認同等利好因素帶動下，相信未來5年主品牌收入可達200億元（人民幣，下同），複合年均增長率（CAGR）為23%；而Saucony、Merrell、Palladium及K-SWISS等新品牌目標則為40億元，CAGR為30%。
丁水波表示，大眾消費為零售市場主流，相信主品牌未來數年集團仍屬收入增長的主要動力，期內店舖數量預計增長30%，其中將主力於購物中心開設分店，料相關店舖比例可達三分一。他續指，新品牌目前規模較小，前期需時間和耐性逐步發展，預計相關品牌未來仍然錄得虧損，但不會多於今年度所錄得的1.1億元虧損。
丁水波又透露，Saucony未來目標店舖數量增至200家，平均面積增加45%；另Palladium需要兩年時間進行產品提升，預計至2025年，相關店舖數量可增加八成；而K-SWISS目前仍處於品牌規劃、研發等階段，相信明年首季可開始發展計劃，料明年全年會開設5至10間分店。
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