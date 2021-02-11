打針抽樓截止報名 信和：登記人數逾250萬 下周三抽獎
文章日期：2021年9月1日 19:00
作為商界「谷針」先鋒的信和（0083）及華置（0127）於今年5月底公布共同贊助觀塘「凱匯」的一房單位，在9月前打齊兩針的香港市民可參加抽獎，活動終於在今午五時半截止登記。據公布，第一輪抽獎活動的登記人數共逾250萬，將於2021年9月8日抽出一位終極大獎凱滙單位得獎者，以及20位獲得每份價值港幣10萬元的預付卡簽賬額或信用卡免找數簽賬額的得獎者。
在近月商界奇招「谷針」下助力下，截至8月底政府已為參與計劃人士接種約758.8萬劑疫苗。其中，約414萬人已接種第一劑疫苗，約344.83萬人已接種第二劑疫苗。假設是次登記抽獎人士均於本港接種，粗略計算相當於有72.5%打齊兩針的市民參與是次抽獎。
信和旗下的黃廷方慈善基金董事黃永光指，希望短期內將有更多香港市民接種疫苗，並參與第二輪抽獎活動，期待於2021年9月30日前達到超過500萬人口接種疫苗的目標。
第二輪抽獎明天起接受登記
據主辦方稱，第二輪抽獎活動將於明天起接受登記，參加的香港市民需於9月30日或之前已於香港接種至少一劑新冠疫苗，可於9月2日上午9時正至9月30日下午5時半期間登記參加第二輪抽獎活動。較早前已登記參加第一輪抽獎活動而沒有贏得終極大獎的合資格香港永久居民，將自動獲納入參加第二輪抽獎活動而毋須額外登記。
第二輪抽獎活動，將由黃廷方慈善基金將捐出20份獎學金，每份為價值港幣20萬元的預付卡簽賬額或信用卡免找數簽賬額，透過抽獎活動送予12歲或以上及18歲以下已接種疫苗的香港居民。此外，若於9月30日或之前全港有500萬或以上人口已接種至少一劑新冠疫苗，黃廷方慈善基金與華置將送出另一個價值約1,200萬元的凱滙一房住宅單位作終極大獎。
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