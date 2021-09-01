馮玉麟表示，現時5G客戶佔比高於15%但少於20%，客戶亦不介意花一至兩杯咖啡的價錢升級至5G，惟未披露具體5G ARPU。科技總裁鄒金根透露，現時客戶由4G升級至5G時，ARPU大概增加50-100元左右。鄒金根又稱，平價服務不是公司的策略，目前市場對於公司的5G服務計劃反應不錯，數碼通期末流動服務月費計劃 ARPU 由189元增至202元。

馮玉麟表示，明年的頻譜攤銷將超過4億元，主要因不享有政府「保就業」的資助，但並不擔心會影響明年的盈利。馮玉麟表示，5G相關收入令人鼓舞，亦對節省營運成本表示有信心，相關因素會為下半年帶來機會，現時無意改變派息比率。他又表示，對明年本地服務收入的增長有信心，當中，5G ARPU屬行內最高，預計明年上升勢頭持續。他又表示，受頻譜攤銷影響，明年的資本開支會大幅增加，料涉約6億元至6.5億元，其後兩年資本開支會回落10%至15%，至約5.5億元至6億元。

對於推出逾一年的5G家居寬頻服務，馮玉麟表示，觀察發現用戶對5G家居寬頻是以「添加形式」使用，客戶普遍已有固網。馮玉麟又表示，對同行推出類似的服務，在服務定價上有壓力，但表示歡迎其他競爭者，可以「做大個餅」，集團亦會受惠。

記者：陳麗歡

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