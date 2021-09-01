上述排名以2016年1月1日至2021年3月31日期間，各公司在亞太區募得的房地產直接投資金額為依據。

基滙資本指，完成兩項投資產品的資金募集，總額9.02億美元。第一項投資產品主要針對亞洲各行業和市場的房地產投資機會，第二項投資產品則在亞洲主要城市的教育平台尋求投資機會，主要集中於擁有強勁結構性優勢以支撐高端國際或雙語教育需求增長的平台。

此外，基滙資本亦於2020年成功完成互聯網數據中心（IDC）平台的募資，總額超過13億美元，該平台旨在與亞洲的IDC發展商和營運商合作投資IDC項目組合。最近，基滙資本已完成基滙成長型股權基金I最後一輪募資，總額為4.3億美元。該基金旨在投資於聚焦泛亞地區的增長迅速及擴展潛力優厚的房地產科技及房地產相關運營企業。

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