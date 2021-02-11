在科技及金融股支支下，恒指收市升149點或0.58%，報26028點，成交金額1818億元，較上日減少14.78%；國指升87點或0.95%，報9271點。恒生科技指數收報6693點，升1.3%。

恒指對上一次連升3日是8月11日，而今日亦連續第4日陽燭，對上一次連續第4日陽燭是5月20日。科指今日亦見8月12日後收市新高，連升3日累計升371.38點，對上一次連升3日是8月25日，同時亦連續第3日陽燭，對上一次是8月11日。

藍籌41隻升，16隻下跌，1隻無升跌。海底撈（6862）升6.31%，收報33.7元，是升幅最大的藍籌，美團（3690）升1.77%，收報253.4元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻32點；信義光能（0968）跌5%，收報17.86元，是跌幅最大的藍籌。藥明生物（2269）跌2.99%，收報116.8元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低26點。

恒生科技指數成份股19隻升，10隻下跌，1隻無升跌。升幅最大的是微盟（2013）收報12.36元，升8.8%；跌幅最大的是眾安在綫（6060）收報36.95元，跌2.51%。

恒指企於20天線(25880.25點)之上，是8月11日後首次；科指第二日高於20天線(6456點)，並上試50天線(7044.08點)。

北水南下合計淨流出1.16億元，較上日減少98.26%，連續第6日流出，累計流出183.67億元，對上一次連續6日淨流出是2021年7月26日。南水北上合計淨流入76.88億元人民幣，較上日增加25.07%，連續第8日流入，累計流入337.19億元。

午後消息股表現

傳融創（1918）擬分拆滑雪場業務香港IPO。收報20.05元，升0.75%。

挽買家信心，中國恒大（3333）舉行「保交樓」軍令狀簽署大會。其他報道包括，花旗降恒大盈利預測和目標價；甘比沽恒大套現逾2800萬，出貨價料較成本價蝕逾八成；中國恒大近兩月以樓代債涉252億人幣，另賣產套現145億元。恒大收報4.22元，跌3.21%。

卓悅（0653）旗下3個美容院品牌門店全線停業。收報0.146元，跌4.58%。

開拓藥業（9939）︰藥監局批普克魯胺片進行兩項臨床試驗，暫升13%。收報85元，升8.97%，創上市新高元。

東亞（0023）：完成出售東亞人壽，轉讓藍十字業務尚未達成。友邦（1299）亦公布完成收購東亞人壽，易名為友邦雋峰人壽。東亞收報13.36元，升2.45%；友邦收報93.8元，升0.91%。

收緊防疫措施拖累，澳門上月博彩收入升幅放緩至2.3倍。濠賭股普遍向上，新濠國際發展（0200）收報11.66元，升3.19%；美高梅中國（2282）收報7.79元，無升跌；澳博控股（0880）收報6.92元，升2.22%；永利澳門（1128）收報9.13元，升4.22%；銀河娛樂（0027）收報50.85元，升2.01%；金沙中國（1928）收報25.4元，升1.8%。

中旅（0308）：下半年內地旅遊業增長或超預期。中旅上半年經營虧損1.85億元。收報1.14元，升4.59%。

今早及隔晚消息股表現

華融金控（0993）復牌，曾跌最多30.8%。收報0.215元，跌4.02%。

快手（1024）與華納音樂簽全球音樂授權協議，曾升4.5%。收報83.95元，跌0.65%。

小米（1810）發言人發布微博稱，小米汽車完成工商註冊，雷軍任法人代表。收報25.2元，升0.8%。

易居（2048）收購合資企業，成為天貓好房平台主要運營商。另外，易居亦稱中期盈轉虧因開發商拖數致虧損撥備19億元。收報2.36元，升7.27%。

數碼通（0315）今公布業績。績前收報4.42元，升0.91%。

東岳（0189）折讓約14%配售集資33億。創上市新高，見28.35元，收報25.05元，跌6.53%。

合興集團（0047）上半年扭虧為盈，賺870萬人幣。收報0.046元，無升跌。

上交所向平保（2318）發出監管工作函，平保：就市場傳聞例行問詢。收報61.6元，升1.99%。

騰訊（0700）旗下騰訊音樂：已解除絕大部分獨家音樂版權。另外，騰訊王者榮耀分級限制未成年用戶「課金」上限。收報488.4元，升1.5%。

魯大師（3601）中期少賺5成至2140萬人幣，績前升3%。收報1.98元，升1.02%。

中生製藥（1177）參股的科興受惠新冠疫苗接種，聯營公司半年賺69億。中生製藥中期多賺逾5倍，息2仙。收報6.71元，升3.07%。

希瑪眼科（3309）半年轉賺1371萬元，續擴充牙科業務。收報7.99元，升2.17%。

甘比沽恒大（3333）套現逾2800萬，出貨價料較成本價蝕逾八成。中國恒大近兩月以樓代債涉252億人幣，另賣產套現145億元。收報4.22元，跌3.21%。

上實（0363）上半年淨利潤增1.65倍達21.3億。收報12.4元，升2.48%。

網易（9999）上季non-GAAP少賺19%至42億人幣，勝預期。收報150.8元，升6.42%。

破頂股表現

破頂股包括，李寧（2331）創上市新高，見105.8元，收報105.2元，升0.67%；贛鋒鋰業（1772）創上市新高，見185元，收報168.9元，跌5.75%；中廣核新能源（1811）創上市新高，見4.91元，收報4.51元，跌4.25%；首創置業（2868）創52周高，見2.77元，收報2.76元，升0.36%；仁天科技控股（0885）創52周高，見0.01元，平上市低位0.01元，收報0.01元，無升跌；春泉（1426）創52周高，見2.98元，收報2.97元，無升跌；招商局港口（0144）創52周高，見13.96元，收報13.5元，升3.05%；中信（0267）創52周高，見9.82元，收報9.62元，跌0.62%；中信股份（0267）創52周高，見9.82元，收報9.62元，跌0.62%；栢能集團（1263）創52周高，見7.35元，收報7.2元，升7.62%；包浩斯（0483）創52周高，見1元，收報0.97元，升1.04%；卓珈控股（1827）創52周高，見1.45元，收報1.37元，升7.03%；華潤電力（0836）創52周高，見19.62元，收報18.5元，跌3.24%。

破底股方面

破底股包括，朗詩綠色生活（1965）創上市新低，見3.14元，收報3.18元，無升跌；雅各臣（2633）創上市新低，見0.59元，收報0.62元，無升跌；康聖環球（9960）創上市新低，見6.5元，收報6.9元，升2.99%；太平洋酒吧（8432）創上市新低，見0.051元，收報0.06元，升9.09%；FRIENDTIMES（6820）見52周低1.27元，收報1.3元，跌8.45%；華置（0127）見52周低2.8元，收報2.85元，升1.06%；大豐港（8310）見52周低0.122元，收報0.122元，無升跌；五礦地產（0230）見52周低0.76元，收報0.77元，無升跌。

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