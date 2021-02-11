報道引述消息指，該公司未來可能會決定剝離其他部門，但已將冰雪部門列為優先事項，因為這是最賺錢的部門之一。計劃仍處於初步階段，可能會改變。

值得留意的是，融創早年向萬達集團收購了大批文旅資產後，重整成文旅產運營板塊。集團在2021年中期亦提到，旗下冰雪業務發展迅速，影響力持續上升，但未有披露更多營運資料。

而據融創2020年年報，融創文旅在核心城市落地了包括深圳冰雪綜合體、杭州灣未來主題文旅城等諸多優質項目，目前已在國內落子39個城市。2020年融創文旅在疫情控制後得到快速恢復，收入達約38.8億元人民幣（下同），按年增長36%，管理利潤達約6.27億元，按年增311%。

此外，融創文旅擁有文旅集團擁有主題樂園、雪世界、水世界、海世界、電影世界、體育世界、秀場等多種類型的產品，亦創辦有滑雪學校等。

據內地新旅界研究院的一份文件顯示，目前融創文旅集團已經有6個雪世界投入運營，分別位于哈爾濱、廣州、無錫、昆明、成都、重慶，總建築面積達到 29.85 萬平米。尚有其他項目投資，包括融創和深圳寶安區於2019年簽訂總投資額達367億元的合作協議，融創中國大灣區總部以及包含世界最大室內雪世界在內的冰雪文旅綜合體擬落戶寶安。

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