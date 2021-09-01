科技股繼續強勢向上，騰訊（0700）、美團（3690）升逾2%。水泥、基建明顯強勢。中建材（3323）、中國交通建設（1800）升9%。內房、內險、中資券商股做好。體育用品、餐飲股等消費向好，安踏（2020）、特步（1368）、海底撈（6862）、海爾智家（6690）升逾2%。另外，教育、濠賭、生物科技股都有明顯反彈。

財新8月中國製造業PMI錄得去年4月以來再次收縮，經濟增長減慢，市場預計基建加快上馬，帶動基建水泥等受到追捧。不過，基建水泥表現低沉，反彈難以持續。若看好基建上馬，寧願吼強勢中國建築（3311）。

標普早前將中建築的評級展望調整為「穩定」，預計該公司今明兩年的收入和利潤有穩步增長；公司充足的訂單為業務提供支持；未來兩年的槓桿率料有改善。中國建築早前公布中期業績，半年純利按年升21% 派中期息每股20仙。上半年新簽合約額為705億元，按年增長四成，基本面向好。

股價方面，中建築上月底跌至5個多月低位後回升，沿10天線向上，上周升穿6元確認向上突破，中線有望向7元關口推進。可設低收6元或10天線止蝕。

劉思明

投資版副主編