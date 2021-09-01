東亞指，友邦已就購買東亞人壽股份，以及本行訂立及遵守區域分銷協議中之分銷安排，向東亞支付現金代價約50.98億元，包括由2020年9月30日起至交易完成期間所產生的利息。自完成時起，東亞不再持有東亞人壽的任何權益，因此，東亞人壽不再是東亞的附屬公司，東亞人壽的財務業績將不再併入東亞的財務報表。

東亞銀行聯席行政總裁李民橋及李民斌表示：「在本行與友邦保險的共同努力下，已順利完成出售東亞人壽的交易，為雙方夥伴合作關係創出新的里程碑。我們的銀行保險夥伴合作亦順利展開，至今取得令人鼓舞的銷售成績。我們深信，憑藉對大灣區業務發展的一致願景，東亞銀行和友邦保險透過結合實力和優勢，定能為大灣區和內地其他地區的客戶提供更佳的服務」。

另外，東亞又公布，藍十字與東亞人壽於2021年3月24日訂立的關於擬議向東亞人壽轉讓有關業務組合的業務組合轉讓協議的條件尚未達成。將適時就此項擬議轉讓作出進一步公告。

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