香港電訊會員計劃、數碼營銷及數據科學部行政總裁崔智仁先生表示，「我們對於這次和花旗銀行合作，共同推出積分轉換計劃深感興奮。這是一個絕佳的機會讓花旗銀行客戶可以深入體驗The Club如何為會員搜羅各種精彩獎賞及禮遇，不論是智能手機還是機票，我們都可以一一搜羅。繼早前與國際知名酒店集團的會員獎賞計劃結為合作夥伴展開積分轉換計劃後，這次合作標誌著The Club在擴展會員計劃及發展數碼生態圈的重要里程碑。我們將會持續在各個不同行業尋找全新合作夥伴及機會，務求為The Club會員搜羅更多精彩體驗及獎賞」。

香港花旗銀行信用卡及無抵押信貸業務主管李冠康表示，「香港花旗銀行一直致力與各界推動開放API技術發展，早於2017年成為香港首間開放API的銀行，以廣泛應用該技術提升客戶數碼體驗。近年電訊服務、手機銀行、線上與線下的無縫消費體驗已成為消費者生活不可或缺的一部分，我們希望透過與本港主要電訊服務供應商之一的香港電訊合作，透過API技術將我們的積分兌換計劃推展至其數碼平台The Club，擴闊雙方客戶的消費網絡，進一步提升他們在『食、買、玩、行』的數碼生活體驗及各種禮遇。同時，該策略性合作亦為我們帶來嶄新機遇，深化客戶關係，期望可繼續與香港電訊合作拓展數碼應用領域」。

由即日起至2021年12月31日，指定花旗銀行信用卡持有人可直接於The Club網站或流動應用程式將Citi積分兌換成Club積分。合資格客戶每日可兌換積分一次，而額外Club積分獎賞的每次合資格交易額由1,050 Club積分至5,250 Club積分不等，以賺取額外高達2,500 Club積分。於優惠推廣期的4個月內，會員可累積額外合共高達20,000 Club積分，價值相等於Club Shopping內港幣4,000元的購物金額。

另外，即日起至2021年12月31日，The Club會員於Club Shopping購物時使用Club積分扣減價格的兌換率將由10 Club積分 = 港幣1元下調為5 Club積分 = 港幣1元。在推廣期內，所有Club會員均可在Club Shopping購物時享受此限時Club積分扣減優惠。

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