恒指今早低開7點，財新8月PMI跌穿50，恒指最多曾跌184點，其後布科技股支持下止跌回升，臨近半日收市，最多升222點，半日高低波幅408點。恒指暫時連升3日，及連續第4日陽燭，對上一次連續第4日陽燭是5月20日。北水終止連續5日流出。