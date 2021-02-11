恒指半日升159點 暫錄4連陽 北水終止5日流出
文章日期：2021年9月1日 12:14
恒指今早低開7點，財新8月PMI跌穿50，恒指最多曾跌184點，其後布科技股支持下止跌回升，臨近半日收市，最多升222點，半日高低波幅408點。恒指暫時連升3日，及連續第4日陽燭，對上一次連續第4日陽燭是5月20日。北水終止連續5日流出。
恒指半日升159點或0.62%，報26038點，成交金額1144億元；國指升129點或1.41%，報9313點。恒生科技指數收報6725點，升1.79%。
恒指於上月13日失守20天線後，事隔近半個月首次重上20天線(25880.75點)。科指昨升穿20天線(6457.62點)目前進一步上試50天線(7044.72點)。
藍籌36隻升，19隻下跌，3隻無升跌。海底撈（6862）升6.94%，收報33.9元，是升幅最大的藍籌，美團（3690）升2.49%，收報255.2元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻45點；信義光能（0968）跌5.96%，收報17.68元，是跌幅最大的藍籌。藥明生物（2269）跌3.16%，收報116.6元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低27點。
恒生科技指數成份股20隻升，10隻下跌。升幅最大的是微盟（2013）收報12.52元，升10.21%；跌幅最大的是眾安在綫（6060）收報37.25元，跌1.72%。
北水南下合計淨流入4.71億元，終止連續5日流出。南水北上合計淨流入61.58億元人民幣，較上日增加0.18%，連續第8日流入，累計流入321.89億元。
花旗降恒大（3333）盈利預測和目標價。甘比沽恒大套現逾2800萬，出貨價料較成本價蝕逾八成。中國恒大近兩月以樓代債涉252億人幣，另賣產套現145億元。恒大收報4.3元，跌1.38%。
華融金控（0993）復牌，曾跌最多30.8%。收報0.203元，跌9.38%。
快手（1024）與華納音樂簽全球音樂授權協議，曾升4.5%。收報85.95元，升1.72%。
小米（1810）發言人發布微博稱，小米汽車完成工商註冊，雷軍任法人代表。收報25.35元，升1.4%。
易居（2048）收購合資企業 成為天貓好房平台主要運營商。另外，易居亦稱中期盈轉虧因開發商拖數致虧損撥備19億元。收報2.44元，升10.91%。
數碼通（0315）今公布業績。績前收報4.39元，升0.23%。
東岳（0189）折讓約14%配售集資33億。創上市新高後倒跌，高位見28.35元，收報25.3元，跌5.6%。
中旅（0308）上半年經營虧損1.85億元。收報1.13元，升3.67%。
合興集團（0047）上半年扭虧為盈，賺870萬人幣。收報0.045元，跌2.17%。
上交所向平保（2318）發出監管工作函，平保：就市場傳聞例行問詢。收報62.15元，升2.9%。
騰訊（0700）旗下騰訊音樂：已解除絕大部分獨家音樂版權。另外，騰訊王者榮耀分級限制未成年用戶「課金」上限。收報491元，升2.04%。
魯大師（3601）中期少賺5成至2140萬人幣，績前升3%。收報1.99元，升1.53%。
中生製藥（1177）參股的科興受惠新冠疫苗接種，聯營公司半年賺69億。中生製藥中期多賺逾5倍，息2仙。收報6.78元，升4.15%。
希瑪眼科（3309）半年轉賺1371萬元，續擴充牙科業務。收報7.89元，升0.9%。
上實（0363）上半年淨利潤增1.65倍達21.3億。收報12.4元，升2.48%。
網易（9999）上季non-GAAP少賺19%至42億人幣，勝預期。收報151.1元，升6.63%。
破頂股表現
破頂股包括，李寧（2331）創上市新高，見105.8元，收報104.5元，無升跌；贛鋒鋰業（1772）創上市新高，見185元，收報168.2元，跌6.14%；中廣核新能源（1811）創上市新高，見4.91元，收報4.61元，跌2.12%；春泉（1426）創52周高，見2.98元，收報2.92元，跌1.68%；招商局港口（0144）創52周高，見13.96元，收報13.72元，升4.73%；中信（0267）創52周高，見9.82元，收報9.59元，跌0.93%；中信股份（0267）創52周高，見9.82元，收報9.59元，跌0.93%；栢能集團（1263）創52周高，見7.29元，收報7.13元，升6.58%；包浩斯（0483）創52周高，見1元，收報0.99元，升3.13%；華潤電力（0836）創52周高，見19.62元，收報18.68元，跌2.3%。
破底股方面
破底股包括，朗詩綠色生活（1965）創上市新低，見3.14元，收報3.18元，無升跌；雅各臣（2633）創上市新低，見0.59元，收報0.61元，跌1.61%；康聖環球（9960）創上市新低，見6.5元，收報6.92元，升3.28%；華置（0127）見52周低2.8元，收報2.85元，升1.06%。
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