集團於上半年的虧損為14.23億元，2020年中期賺2993.4萬元。每股虧損為0.8138元，不派息。

問到下半年預期撥備情況如何，管理層表示，針對逾期的應收款正積極催收餘款，但撥備在下半年是否再擴大，則取決於個別開發商的信貸風險惡化情況。至於會否因拖款而考慮中止合作，管理層表示，目前仍維持與每個開發商保持合作的狀勢，會再根據個別開發商的信貸情況，並根據具體項目做合作選擇。

管理層又強調，事實上集團早已著手管控風險，包括自去年疫情開始就開始現金流、應收帳款回收的管理。今年亦再加強應收帳的管理。上半年在持續擴張業務的同時，仍維持了不受限的銀行結餘及現金多達61億元水平，而且經營性現金流仍維持正向，所以整體目前經營現金仍健康、穩定。

談及內地樓市受調控影響放緩，管理層表示，上半年市場實際供求兩量。但自七月起出現一定程度的下滑，相信將有一段時間的調整。最近住建部亦一再重申「住房不炒」的原則，提出穩地價、穩房價的戰略。但公司認為，調整後發展將回穩，政策主要調控部分樓價上漲得過快的城市，導致近兩個月的市場壓力大一點。但相信當九月樓市供應增加，將緩解市場壓力，整體成交量會回升。

不過，易居管理層表示，目前對市場會作較保守、偏審慎的判斷，而作為服務公司每次市場波動，調控反對其偏利好，會是易居大展拳腳的時候。因開發商也不可能因市場下行，就放棄銷售，預期開發商反會增加營銷成本，公司有機會參與到更多項目，為公司帶來更多業務機會。公司也會按市場作業務選擇，如果部分城市已跌至接近冰點，沒有市場，也會階段性作業務調整，少參與一些項目，如果城市只是有壓力但仍有成交，會繼續做好專業服務工作。

記者：方楚茵