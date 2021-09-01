恒指低開7點 受制於20天線 阿里跌1%
文章日期：2021年9月1日 09:29
恒指今早低開7點或0.03%，報25871點，成交金額145億元；國指今早低開3點或0.05%，報9179點。恒生科技指數開市報6633點，升0.39%。
藍籌17隻升，23隻下跌，18隻無升跌。舜宇（2382）升3.57%，報243.6元，是升幅最大的藍籌，騰訊（0700）升0.79%，報485元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻13點；恒安（1044）跌2.11%，報44.15元，是跌幅最大的藍籌。阿里巴巴（9988）跌1.21%，報163.5元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低28點。
恒生科技指數成份股12隻升，10隻下跌，8隻無升跌。升幅最大的是網易（9999）開市報151元，升6.56%；跌幅最大的是閱文（0772）開市報64元，跌1.99%。
恒指受制於20天線(25872.42點)，科指高於20天線(6452.99點)。
數碼通（0315）今公布業績。無成交，報4.38元。
易居（2048）收購合資企業，成為天貓好房平台主要運營商。開市報2.32元，升5.45%。
東岳（0189）折讓約14%配售集資33億。開市報25.15元，跌6.16%。
中旅投資（0308）上半年經營虧損1.85億元。開市報1.09元，無升跌。
合興集團（0047）上半年扭虧為盈，賺870萬人幣。開市報0.046元，無升跌。
上交所向平保（2318）發出監管工作函，平保：就市場傳聞例行問詢。開市報60.95元，升0.91%。
騰訊（0700）旗下騰訊音樂：已解除絕大部分獨家音樂版權。另外，騰訊王者榮耀分級限制未成年用戶「課金」上限。開市報485元，升0.79%。
魯大師（3601）中期少賺5成至2140萬人幣，績前升3%。無成交，報1.96元。
中生製藥（1177）參股的科興受惠新冠疫苗接種，聯營公司半年賺69億。中生製藥中期多賺逾5倍，息2仙。開市報6.54元，升0.46%。
希瑪眼科（3309）半年轉賺1371萬元，續擴充牙科業務。開市報8.2元，升4.86%。
甘比沽恒大（3333）套現逾2800萬，出貨價料較成本價蝕逾八成。中國恒大近兩月以樓代債涉252億人幣，另賣產套現145億元。開市報4.36元，無升跌。
上實（0363）上半年淨利潤增1.65倍達21.3億。開市報12.2元，升0.83%。
網易（9999）上季non-GAAP少賺19%至42億人幣，勝預期。開市報151元，升6.56%。
破頂股表現
破頂股包括，春泉（1426）創52周高，見2.98元，開市報2.98元，升0.34%；中信（0267）創52周高，見9.68元，開市報9.68元，無升跌。