完成後，合資企業將由易居（直接及間接通過房友）及Alibaba Investment分別持有約70.23%及約29.77%，原先為15%及85%。

根據協議，阿里巴巴中國同意致使向添璣好房（合資企業的間接全資附屬公司）授予一項獨家權利，以發展及運營天貓好房品牌的線上房地產營銷及交易服務平台，致使允許添璣好房使用天貓相關知識產權，及致使為易居提供技術、產品、數據及運營支持，以增強其數碼化及線上營銷能力。

易居指，合資企業，尚未開展實質性的業務運營，買賣協議將為易居提供獨家權利，在阿里巴巴集團協助下以天貓品牌建立及運營領先的線上房地產營銷及交易服務平台，以補充易居的現有業務，並增加易居促成的整體房地產交易量。鑒於易居在房地產交易服務方面的豐富知識及經驗，收購合資企業並使得易居成為天貓好房平台的主要運營商，將為該平台提供最佳的成功機會，並可與易居的現有業務產生最大的協同效應。

阿里巴巴中國為阿里巴巴（9988）的間接全資附屬公司。

湯興、呂沛美已獲委任為易居非執行董事。湯興現為阿里副總裁，亦為「淘」系列產品技術及平台生態系統業務負責人。阿里巴巴間接持有易居約8.32%的已發行股本。

呂沛美，為恒大（3333）投資管理中心總經理，負責管理上市公司事務。恒大間接持有易居約9.82%的已發行股本。

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