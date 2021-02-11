港股ADR跌113點 夜期低水185點 美期亞股個別發展
文章日期：2021年9月1日 08:40
美股向下，港股ADR跌113點或0.44%，報25764點，即月恒指夜期跌60點，低水185點，報25694點。
個股ADR普遍向下，騰訊（0700）ADR跌0.34%，折合報479.56元；阿里巴巴（9988）跌1.91%，折合報162.35元；美團（3690）跌0.14%，折合報248.65元；匯控（0005）跌0.78%，折合報41.13元；建行（0939）跌0.57%，折合報5.59元。
道期現升0.087%；標期現升0.08%；納期現跌0.004%。日股現升0.96%，韓股現升0.04%，澳股現跌0.85%。
今日焦點股份可留意：
數碼通（0315）今公布業績。
東岳（0189）折讓約14%配售集資33億。
中旅投資（0308）上半年經營虧損1.85億元。
合興集團（0047）上半年扭虧為盈，賺870萬人幣。
上交所向平保（2318）發出監管工作函，平保：就市場傳聞例行問詢。
騰訊（0700）旗下騰訊音樂：已解除絕大部分獨家音樂版權。另外，騰訊王者榮耀分級限制未成年用戶「課金」上限。
魯大師（3601）中期少賺5成至2140萬人幣，績前升3%。
中生製藥（1177）參股的科興受惠新冠疫苗接種，聯營公司半年賺69億。中生製藥中期多賺逾5倍，息2仙。
希瑪眼科（3309）半年轉賺1371萬元，續擴充牙科業務。
甘比沽恒大（3333）套現逾2800萬，出貨價料較成本價蝕逾八成。中國恒大近兩月以樓代債涉252億人幣，另賣產套現145億元。
上實（0363）上半年淨利潤增1.65倍達21.3億。
網易（9999）上季non-GAAP少賺19%至42億人幣，勝預期。
其他報道