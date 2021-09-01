受Delta疫情影響，美國8月消費者信心指數跌至六個月低點，道指連跌2日，累計跌95.07點，標指、納指亦轉跌。另外，美國6月房價再創下30多年來最大漲幅，主要受低利率和房源緊張推動。其他消息方面，歐元區通脹率升至十年來最高，歐洲央行管委釋放縮減刺激信號。