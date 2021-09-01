消費者信心指數跌至六個月低點 美股向下 道指跌39點
文章日期：2021年9月1日 08:15
受Delta疫情影響，美國8月消費者信心指數跌至六個月低點，道指連跌2日，累計跌95.07點，標指、納指亦轉跌。另外，美國6月房價再創下30多年來最大漲幅，主要受低利率和房源緊張推動。其他消息方面，歐元區通脹率升至十年來最高，歐洲央行管委釋放縮減刺激信號。
道瓊斯工業平均指數收跌39點，跌幅0.12%，報35360點。標普500指數收跌6點，跌幅0.14%，報4522點。納斯達克綜合指數收跌6點，或0.05%，報15259點。
NIKE跌1.96%，報164.74美元(下同)，是拖累道指跌幅最大的藍籌，拖低21點，而Walgreens Boots Alliance，升4.36%，報50.75元，貢獻道指13點。
科技股方面，蘋果收市報151.83元，跌0.84%，谷歌母公司Alphabet收市報2893.95元，升0.07%，亞馬遜收市報3470.79元，升1.43%，Facebook收市報379.38元，跌0.33%。
歐洲STOXX 600指數收跌0.39%，報470點。德國DAX指數收跌0.33%，報15835點；法國CAC 40指數跌0.11%，報6680點；英國富時100指數收跌0.4%，報7119點。